Immobilie ans Landeskomitte des italienischen Roten Kreuzes übergeben

Von: luk

Bozen – Am 15. April hat das Land dem Landeskomitee des Italienischen Roten Kreuzes ein in Landeseigentum befindliches Gebäude in der Negrellistraße in Bozen unentgeltlich zur Nutzung übergeben. Das Gebäude soll künftig dazu dienen, Material und Ausrüstungsgegenstände zu lagern sowie kleine Einsatzfahrzeugen der mobilen Einheit des Bevölkerungsschutzes abzustellen. Für die Tätigkeit der Freiwilligen soll das Gebäude ein logistischer Bezugspunkt für das Notfallmanagement werden.

Die Überlassung markiert einen weiteren Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen dem Land und dem Roten Kreuz, immer mit dem Ziel, die Effizienz und die Einsatzbereitschaft des Bevölkerungsschutzsystems in Südtirol weiter zu stärken. Die neue Struktur soll es vor allem ermöglichen, in Notsituationen schneller und besser organisiert eingreifen zu können.

“Mit der Übergabe dieses Gebäudes stellen wir einen funktionalen und strategisch wichtigen Raum zur Verfügung und leisten so einen konkreten Beitrag zur Stabilität des Bevölkerungsschutznetzes in unserem Land. Die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz ist seit jeher ein Mehrwert für unser Sicherheits- und Präventionssystem – und diese Maßnahme ist ein weiterer Beweis dafür”, sagt der Landesrat für Hochbau, Valorisierung des Vermögens, Grundbuch und Kataster, Christian Bianchi.

Auch das Landeskomitee des Italienischen Roten Kreuzes zeigt sich erfreut: “Ein eigener Ort für unsere Ausrüstung ist ein entscheidender Schritt, um unsere Einsatzfähigkeit zu verbessern. Wir danken dem Land für die Sensibilität und die konkrete Zusammenarbeit. Diese Maßnahme stärkt das solide und konstruktive Verhältnis zwischen unserer Organisation und der Landesverwaltung weiter”, betonte der Präsident des Komitees Manuel Pallua.