In Meran werden Wurzelstöcke gefräst

Von: luk

Meran – In diesen Tagen fräst die Meraner Stadtgärtnerei in verschiedenen Stadtteilen die Wurzelstöcke der 40 öffentlichen Bäume, die aus Sicherheitsgründen im Jahr 2025 und in den ersten Wochen dieses Jahres entfernt wurden.

Diese Maßnahme ist notwendig, um die Standorte vorzubereiten, an denen im Frühjahr und Herbst neue Bäume gepflanzt werden. Von den Eingriffen sind folgende Straßen/Bereiche betroffen: Europaallee, Speckbacher-, Lido-, Piave-, Petrarca-, Rom- und St.-Josef-Straße (Friedhof), Passerpromenade, Huber-, Goethe- und Karl-Wolf-Straße, Pferdedorf Borgo Andreina, Schenna- und Dantestraße, Kirchsteig und Maiser Park.

Die Arbeiten sollen bis Freitag, 20. Februar abgeschlossen sein.

Die Stadtgärtnerei entschuldigt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für etwaige Unannehmlichkeiten.