Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Industriellenvereinigung Trentino Südtirol, Alexander Rieper neuer Präsident
Amtsübergabe wie statutarisch vorgesehen

Industriellenvereinigung Trentino Südtirol, Alexander Rieper neuer Präsident

Mittwoch, 24. September 2025 | 13:14 Uhr
OberrauchHeinerDelladioLorenzoRieperAlexander
Unternehmerverband - Heiner Oberrauch, Lorenzo Delladio und Alexander Rieper (v.l.)
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Unternehmerverbands-Präsident Alexander Rieper ist zum neuen Präsidenten der Industriellenvereinigung der Region Trentino Südtirol ernannt wurden. Die Übergabe des Amtes von Heiner Oberrauch an Rieper erfolgte kürzlich in Trient und war statutarisch aufgrund des Wechsels der Präsidentschaft im Unternehmerverband im Mai dieses Jahres notwendig.

Rieper wird der regionalen Vereinigung für die kommenden drei Jahre vorstehen. Gemeinsam mit dem Präsidenten der Confindustria Trient, Lorenzo Delladio, bedankte er sich bei Oberrauch für seinen Einsatz während seiner Präsidentschaft.

Beim Treffen wurde die konjunkturelle Lage der beiden Provinzen analysiert und Themen wie Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Erreichbarkeit besprochen. In diesem Zusammenhang betonte die regionale Industriellenvereinigung die Bedeutung des Durchbruches des Erkundungsstollens des Brenner-Basistunnels zwischen Österreich und Italien, und hob hervor, dass in die Autobahninfrastruktur ebenfalls investiert werden muss.

„Moderne Straßen- und Schieneninfrastrukturen und damit ein effizienter und umweltverträglicher Güter- und Personenverkehr sind von grundlegender Bedeutung, um den Export der regionalen Unternehmen zu unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit und jener unserer Provinzen zu steigern“, so Präsident Rieper.

Angeregt wurde zudem über Nachhaltigkeit gesprochen, ein Thema, das für die Unternehmen sowohl in Südtirol als auch im Trentino von zentraler Bedeutung ist. „Unter anderem“, erklärte Delladio, „beabsichtigen wir, die Erstellung von Nachhaltigkeitsbilanzen in den Unternehmen zu fördern, um Maßnahmen für eine geringere Umweltbelastung zu verstärken und gleichzeitig die soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu unterstützen. Bereits gestartet sind diesbezüglich Initiativen zur Optimierung des Pendlerverkehrs durch die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs und die Einrichtung von Car- und Bike-Sharing-Diensten.“

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
Kommentare
131
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Kommentare
101
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Wegen seines Haarschnitts verprügelt
Kommentare
96
Wegen seines Haarschnitts verprügelt
Ex-Bürgermeister von Verona fordert Abschuss aller Wölfe
Kommentare
51
Ex-Bürgermeister von Verona fordert Abschuss aller Wölfe
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall: Untersuchung gegen zwei Carabinieri-Beamte
Kommentare
44
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall: Untersuchung gegen zwei Carabinieri-Beamte
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 