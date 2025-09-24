Industriellenvereinigung Trentino Südtirol, Alexander Rieper neuer Präsident

Von: luk

Bozen – Unternehmerverbands-Präsident Alexander Rieper ist zum neuen Präsidenten der Industriellenvereinigung der Region Trentino Südtirol ernannt wurden. Die Übergabe des Amtes von Heiner Oberrauch an Rieper erfolgte kürzlich in Trient und war statutarisch aufgrund des Wechsels der Präsidentschaft im Unternehmerverband im Mai dieses Jahres notwendig.

Rieper wird der regionalen Vereinigung für die kommenden drei Jahre vorstehen. Gemeinsam mit dem Präsidenten der Confindustria Trient, Lorenzo Delladio, bedankte er sich bei Oberrauch für seinen Einsatz während seiner Präsidentschaft.

Beim Treffen wurde die konjunkturelle Lage der beiden Provinzen analysiert und Themen wie Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Erreichbarkeit besprochen. In diesem Zusammenhang betonte die regionale Industriellenvereinigung die Bedeutung des Durchbruches des Erkundungsstollens des Brenner-Basistunnels zwischen Österreich und Italien, und hob hervor, dass in die Autobahninfrastruktur ebenfalls investiert werden muss.

„Moderne Straßen- und Schieneninfrastrukturen und damit ein effizienter und umweltverträglicher Güter- und Personenverkehr sind von grundlegender Bedeutung, um den Export der regionalen Unternehmen zu unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit und jener unserer Provinzen zu steigern“, so Präsident Rieper.

Angeregt wurde zudem über Nachhaltigkeit gesprochen, ein Thema, das für die Unternehmen sowohl in Südtirol als auch im Trentino von zentraler Bedeutung ist. „Unter anderem“, erklärte Delladio, „beabsichtigen wir, die Erstellung von Nachhaltigkeitsbilanzen in den Unternehmen zu fördern, um Maßnahmen für eine geringere Umweltbelastung zu verstärken und gleichzeitig die soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu unterstützen. Bereits gestartet sind diesbezüglich Initiativen zur Optimierung des Pendlerverkehrs durch die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs und die Einrichtung von Car- und Bike-Sharing-Diensten.“