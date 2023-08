Inflation geht zurück

Bozen/Rom – In Italien ist die Inflation stärker gesunken, als viele Experten erwartet hatten. Die Teuerungsrate lag in Italien im Juli bei 6,3 Prozent und ist damit um 0,4 Prozentpunkte gefallen. Das teilt das Statistikamt ISTAT am Donnerstag mit. Besonders der Lebensmittelbereich unterliegt nach wie vor der Teuerung.

Im Juni hatte die Teuerung noch 6,7 Prozent betragen und im Mai 8,0 Prozent. Die Inflation in Italien liegt über dem Niveau des Durchschnittswert der Eurozone. Hier war die Inflationsrate im Juli auf 5,3 Prozent gesunken.

In der Gemeinde Bozen beträgt die Inflation, die auf der Basis des Verbraucherpreisindexes für Haushalte von Arbeitern und Angestellten (FOI) ohne Tabakwaren berechnet wird, im Juli 5,1 Prozent.