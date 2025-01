Inflation in Bozen steigt wieder

Plus 2.3 Prozent in einem Jahr

Bozen – Im Dezember 2024 verzeichnete Bozen erneut einen Anstieg der Inflation. Der Verbraucherpreisindex stieg im Vergleich zum November 2024 um 1,2 Prozent und lag im Jahresvergleich bei +2,3 Prozent. Noch im November betrug dieser Wert 2,1 Prozent.

Auch ohne Einbeziehung von Tabak stiegen die entsprechenden Werte im Dezember um 1,2 Prozent im Monatsvergleich und um 2,3 Prozent im Vergleich zum Dezember 2023.

Deutliche Preisanstiege bei Gastronomie und Freizeit

Die stärkste monatliche Preissteigerung im Dezember wurde in der Kategorie „Gastgewerbe und Restaurants“ mit +3,6 Prozent registriert. Es folgten „Freizeit, Unterhaltung und Kultur“ (+1,0 Prozent) sowie „Verkehr“ (+0,9 Prozent).

Rückgänge im Vergleich zum November verzeichneten die Kategorien „Lebensmittel und alkoholfreie Getränke“ (-0,9 Prozent) sowie „Alkoholische Getränke und Tabak“ (-0,4 Prozent). Keine Veränderung gab es in den Bereichen „Möbel, Haushaltswaren und Dienstleistungen für den Haushalt“, „Gesundheitswesen“, „Bildung“ und „Sonstige Waren und Dienstleistungen“.

Jahresvergleich zeigt stärkste Anstiege bei Dienstleistungen

Im Vergleich zum Dezember 2023 stiegen die Preise in der Kategorie „Gastgewerbe und Restaurants“ am stärksten, mit einem Plus von 5,1 Prozent. Ebenfalls deutlich zulegen konnten „Sonstige Waren und Dienstleistungen“ (+3,0 Prozent), „Gesundheitswesen“ (+2,7 Prozent) sowie „Alkoholische Getränke und Tabak“ (+2,4 Prozent).

Einen Preisrückgang gab es hingegen in den Kategorien „Kommunikation“ (-5,9 Prozent) und „Möbel, Haushaltswaren und Dienstleistungen für den Haushalt“ (-0,7 Prozent). Keine Kategorie blieb im Jahresvergleich unverändert.

Inflation bleibt ein wichtiges Thema

Die aktuellen Zahlen unterstreichen die anhaltende Relevanz der Inflation als wirtschaftliches und soziales Thema. Insbesondere die deutlichen Preissteigerungen im Gastgewerbe könnten Haushalte und Verbraucher weiterhin belasten.