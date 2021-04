Innovatives Kompetenzzentrum für Gesundheit: Therme Meran Medical Area

Meran – In der Therme Meran eröffnet am 10. Mai ein neues Gesundheitszentrum, die „Therme Meran Medical Area“, mit sieben namhaften Ärzten und Experten aus den unterschiedlichsten Fachbereichen, von HNO über Orthopädie bis zu Sport, Ernährung und Ästhetik. „Es ist dies die perfekte Ergänzung des ganzheitlichen Angebots der Therme Meran für Gesundheit und Wohlbefinden“, so Thermenpräsident Stefan Thurin und Direktorin Adelheid Stifter.

Ziel der Therme Meran ist es, exzellente medizinische Leistungen in einem angenehmen und ansprechenden Ambiente zu bieten – mit einem Team aus sieben renommierten Fachärzten und erfahrenen Spezialisten. Unter ihnen HNO-Arzt Dr. Umberto Zanarotti, die Orthopäden Dr. Nicola Bizzotto und Dr. Oliver Sanwald, Sportmediziner Dr. Mario Endrizzi, Ernährungsberater Gerd Locher, Schönheitschirurg Prof. Dr. Alexander Gardetto sowie Physiotherapeut Andrea Fratella. In absehbarer Zukunft werden auch die Bereiche Dermatologie, Kardiologie und Gefäßchirurgie hinzukommen. Die medizinische Leitung hat der Sanitätsdirektor der Therme Meran, Dr. Salvatore Lo Cunsolo, über: „Die neue Therme Meran Medical Area zeichnet sich durch große fachliche und menschliche Kompetenz aus. Unser erfahrenes Ärzteteam ist breit aufgestellt und bietet ein großes Spektrum an erstklassigen Leistungen.“

Kompetenz im angenehmen Ambiente

Die Ärzte der Therme Meran Medical Area arbeiten für spezielle Behandlungen mit den unterschiedlichen Bereichen der Therme Meran zusammen, um so einmalige Synergien zu schaffen – etwa mit dem Fitness Center, der MySpa oder den Inhalationstherapien. Verwirklicht wurde dies alles in einem innovativen Konzept. „Nicht zuletzt durch die gute Erreichbarkeit und die Parkmöglichkeiten in der Thermengarage sowie die hellen, freundlichen Praxisräume im ersten Stock der Therme Meran wird ein Besuch möglichst angenehm und freundlich gestaltet. Ergänzt durch die hohe Fachkompetenz steht in der Therme Meran Medical Area der Mensch und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt“, erklärt Thermendirektorin Adelheid Stifter.

Visiten können per E-Mail über medicalarea@thermemeran.it und unter der Telefonnummer 04730252090 (auch WhatsApp) gebucht werden.