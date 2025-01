Insolvenzen in Deutschland 2024 kräftig gestiegen

Von: APA/dpa

Inmitten der Konjunkturflaute ist die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland weiter kräftig gestiegen. Für Dezember verzeichnet das Statistische Bundesamt um 13,8 Prozent mehr angemeldete Insolvenzverfahren als im Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr 2024 ergibt sich damit ein Anstieg um 16,8 Prozent zum Vorjahr.

Die Verfahren fließen erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik ein, wie die Behörde betont. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liege oft annähernd drei Monate davor.

Anstieg um gut ein Drittel im Oktober

Im Oktober, für den endgültige Daten vorliegen, schnellten die Zahlen hoch: Demnach meldeten die Amtsgerichte 2.012 beantragte Firmeninsolvenzen – um 35,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Forderungen der Gläubiger lagen bei rund 3,8 Mrd. Euro, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr (1,6 Mrd. Euro).

Der Chefanalyst der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier, sprach von einem “deutlichen Warnsignal”. “Die Unternehmensinsolvenzen erreichen den höchsten Oktober-Stand seit zehn Jahren.”

Bezogen auf 10.000 Unternehmen gab es im Oktober 5,9 Firmeninsolvenzen, so die Statistiker, die meisten in den Branchen Verkehr und Lagerei, Bau und Gastgewerbe. Die Verbraucherpleiten stiegen um 10,8 Prozent auf 6.237 Fälle.

Insolvenzwelle dürfte 2025 anschwellen

Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform rechnet für das vergangene Jahr mit 22.400 Unternehmensinsolvenzen in Deutschland. Das wäre der höchste Stand seit 2015. Im neuen Jahr könnten die Zahlen demnach den Höchststand des Krisenjahres 2009 mit mehr als 32.000 Fällen erreichen.

Die Liste der Probleme für Unternehmen ist lang: teure Energie, große Bürokratie, politische Unsicherheit, Konsumzurückhaltung bei Verbrauchern. Zudem sind Ausnahmeregeln ausgelaufen, mit denen der Staat versucht hatte, eine Pleitewelle in der Coronapandemie zu verhindern.

Umbruch in Schlüsselindustrien

Die steigenden Insolvenzzahlen seien ein klares Zeichen für den Strukturwandel der deutschen Wirtschaft, meint Christoph Niering, Vorsitzender des Berufsverbandes der Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands (VID). “Wir erleben einen gleichzeitigen Umbruch in vielen Branchen und auch in Schlüsselindustrien.” Dieser Umbruch werde 2025 anhalten, unabhängig davon, was die neue deutsche Regierung auf den Weg bringe.

Die Umstellung auf neue Energieträger und die Veränderung von Märkten seien gerade dort problematisch, wo teils über Jahrzehnte zu wenig in Zukunftsfähigkeit investiert worden sei. “Die entstandenen Defizite der Unternehmen können nun nicht mehr kurzfristig ausgeglichen werden.”