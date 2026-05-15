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Mit Instants können spontane Fotos geteilt werden, die verschwinden

Instagram Instants: Meta lässt Schnappschüsse verschwinden

Freitag, 15. Mai 2026 | 16:10 Uhr
Mit Instants können spontane Fotos geteilt werden, die verschwinden
APA/APA/dpa/gms/Fabian Sommer/Fabian Sommer
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Von: APA/dpa

Meta macht Snapchat Konkurrenz und hat ein eigenes Schnappschuss-Feature für verschwindende Bilder gestartet: Instagram Instants. Damit sollen spontane, ungefilterte Fotos entstehen, die die Nutzenden mit Freundinnen und Freunden teilen können, wie das Unternehmen mitteilt.

Bei diesen verschwinden die Fotos nach dem Betrachten wieder aus dem Postfach und sind ohnehin höchstens 24 Stunden aufrufbar. Anders beim Postenden: Bei ihr oder bei ihm werden die Fotos bis zu einem Jahr lang im Archiv gespeichert und können als Rückblick erneut in Instagram-Stories geteilt werden.

“Rückgängig”-Button und separate Instants-App

Die Instants-Funktion findet sich in der unteren rechten Ecke des Instagram-Postfachs (Fotostapel-Icon). Wurde ein Foto vorschnell oder versehentlich geteilt, gibt es auch einen “Rückgängig”-Button, um es zurückzuziehen.

Wer für Instants einen direkten Zugriff auf die Smartphone-Kamera haben möchte, kann auch eine separate App nutzen, die für Android und iOS bereitsteht. Instants, die man in der separaten App teilt, werden Freundinnen und Freunden auf Instagram angezeigt und umgekehrt.

Alles läuft wie gehabt übers Instagram-Konto

In der App meldet man sich mit dem bestehenden Instagram-Konto an, wodurch die Schutzmaßnahmen für Teen-Konten und den Familienbereich auch für Instants gelten – einschließlich gemeinsamer Zeitlimits, Schlafmodus und Elternaufsicht, wie Meta erklärt.

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