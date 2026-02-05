Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Intelligentes Weinfass verbindet Tradition und Digitalisierung
IoT-Technologie in Südtirols Weinfässer

Intelligentes Weinfass verbindet Tradition und Digitalisierung

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 14:06 Uhr
DIGIBARREL
Fraunhofer Italia Research Scarl
Von: Ivd

Bozen – Mit dem Projekt DIGIBARREL startet in Südtirol ein innovativer Ansatz zur Digitalisierung der Weinproduktion. Ziel ist es, moderne IoT-Sensorik direkt in Holzfässer zu integrieren und so den Reifungsprozess von Wein präziser zu überwachen – ohne dabei die handwerkliche Tradition des Fassausbaus zu verdrängen.

Der Weinbau zählt zu den tragenden Säulen der Südtiroler Agrar- und Ernährungswirtschaft und ist zugleich ein bedeutender Sektor auf europäischer Ebene. Gleichzeitig steht die Branche vor wachsenden Herausforderungen, etwa in den Bereichen Nachhaltigkeit, Qualitätskontrolle und Effizienz. Genau hier setzt DIGIBARREL an: Entwickelt wird ein Fassprototyp, der digitale Messsysteme mit den spezifischen Eigenschaften von Holzfässern vereint – ein Bereich, für den es bislang kaum praxistaugliche technologische Lösungen gibt.

Das Projekt wird über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert und von einem Konsortium getragen, das technologische und handwerkliche Kompetenzen zusammenführt. Beteiligt sind Fraunhofer Italia, die FOS Gruppe SpA, die Kellerei Bozen (Cantina Sociale di Bolzano) sowie der Fasshersteller Mittelberger & Co. SnC. Gemeinsam sollen zentrale Parameter des Weinreifungsprozesses definiert, ein sensorbestücktes Fass entwickelt und ein digitales Monitoringsystem zur Echtzeit-Auswertung geschaffen werden.

Geplant ist zudem eine Erprobung des Systems unter realen Kellerbedingungen. Dabei soll überprüft werden, wie gut sich die Technologie in bestehende Managementsysteme integrieren lässt und ob sie auch über das Projekt hinaus Anwendung finden kann. Der offizielle Projektstart erfolgt in diesen Wochen.

Projektleiterin Sarah Notarfrancesco von Fraunhofer Italia betont, dass DIGIBARREL bewusst auf einen engen Austausch zwischen Forschung und Praxis setzt: Ziel sei es, technologische Innovationen zu entwickeln, die den handwerklichen Charakter der Weinproduktion respektieren und zugleich neue Einblicke in den Reifungsprozess ermöglichen.

Bezirk: Bozen

