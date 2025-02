Intercable: Vereinbarung mit Gewerkschaften zur Beendigung des Mobilitätsverfahrens unterzeichnet 

Von: luk

Bruneck – Intercable Automotive Solutions gibt die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit den Gewerkschaftsorganisationen ASGB Metall, Fim/Cisl und Uilm im Rahmen des am 9. Januar 2025 eingeleiteten Mobilitätsverfahrens bekannt.

Die Vereinbarung ist das Ergebnis eines intensiven Verhandlungsprozesses und wurde von der Mehrheit der beteiligten Gewerkschaften unterzeichnet. Auch die Mitarbeiter haben die Einigung positiv aufgenommen, sodass zahlreiche Beschäftigte bereits ihr Interesse bekundet haben, das Unternehmen unter Inanspruchnahme der vorgesehenen Abfindungen zu verlassen.

Darüber hinaus haben bereits 28 Unternehmen Interesse an den qualifizierten Fachkräften, die das Unternehmen verlassen, bekundet und bieten somit konkrete Möglichkeiten zur beruflichen Neuorientierung und Wiedereingliederung.

Hannes Prenn, Präsident von Intercable Automotive Solutions, äußerte große Zufriedenheit über die konstruktive Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und den Mitarbeitern in dieser schwierigen Zeit für den Markt, das Unternehmen und der Belegschaft. Die Verhandlungen fanden in enger Zusammenarbeit und gegenseitigem Respekt statt.

„Wir sind mit dem Ergebnis und der erzielten Einigung mit der Mehrheit der Gewerkschaften zufrieden. Das vereinbarte Paket stellt eine faire und respektvolle Lösung dar. Dies spiegelt sich auch in der Zustimmung der Sozialpartner und dem gezeigten Interesse der Mitarbeiter an einem freiwilligen Austritt mit diesen Abfindungen wider. Wir danken allen, die an den Verhandlungen teilgenommen haben, für die konstruktive Zusammenarbeit und Unterstützung in dieser herausfordernden Phase.“