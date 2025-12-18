Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Internationale Ehrung für Bozner Weinkellerei
Internationale Ehrung für Bozner Weinkellerei

Donnerstag, 18. Dezember 2025 | 14:32 Uhr
Stadtgemeinde Bozen
Von: Ivd

Bozen – Bozens Bürgermeister Claudio Corrarati und Vizebürgermeister Stephan Konder haben der Privatkellerei Schmid Oberrautner in der Fagenstraße einen Besuch abgestattet, um Besitzer Florian Schmid zu gratulieren. Sein Lagrein Riserva 2022 ist auf der internationalen Weinfachmesse „Mondial des Vins Extrêmes 2025” mit der Medaille Grand d’Or ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand am 22. November 2025 im Festsaal des Schlosses von Bard im Aostatal statt, im Rahmen von Mondial des Vins Extrêmes 2025, das heuer ebendort stattgefunden hat.

„Zu den Besonderheiten von Bozen, die unsere Stadt hinsichtlich Qualität und Innovation auszeichnen, zählt auch der Wein.“ erklärten der Bürgermeister und der Vizebürgermeister. „Diese wichtige internationale Auszeichnung, die an die Privatkellerei Schmid Oberrautner verliehen worden ist, zeigt, dass Bozen eine Stadt des Weines ist und Tradition, Kultur und Innovation vereint. Die Familie Schmid kann sehr stolz sein auf die Medaille Grand d’Or und die Stadt Bozen freut sich mit ihr.“

Bei der Weinfachmesse „Mondial des Vins Extrêmes“ werden Weine präsentiert, die unter schwierigen Bedingungen angebaut werden, um kleine Anbaugebiete und Weingüter zu fördern und ihnen mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Sehr häufig werden autochtone Sorten angebaut, die eine lange Tradition haben und daher auch in kultureller und landschaftlicher Hinsicht einen besonderen Stellenwert besitzen. Es sind wahre „Inseln der Biodiversität im Weinanbau“, die Gefahr laufen zu verschwinden, weil die Bedingungen für den Anbau sehr schwierig und die Produktionskosten hoch sind.

Florian Schmid sagte, dass diese Auszeichnung für ihn und seine Familie eine große Ehre ist. Das Weingut Schmid Oberrautner wird seit 21 Generationen bewirtschaftet und liegt in Gries. In der Umgebung von Bozen werden zwei autochtone Rebsorten angebaut, der Lagrein und der Vernatsch, und das ist einzigartig in Italien. „Neben den traditionellen Rebsorten haben wir auch PIWI-Reben angepflanzt. Diese Rebsorten sind resistenter gegen Pilzbefall, daher ist der Anbau umweltschonender. Unser Souvignier Gris Organge Wine wurde kürzlich in Italien mit dem ersten Platz, mit der Bewertung Top Gold bei „PIWI International“ und mit einer Goldmedaille beim Mondial des Vins Extrêmes” ausgezeichnet.“ erklärte Florian Schmid stolz.

Mit einem guten Glas Wein haben der Bürgermeister, der Vizebürgermeister und Florian Schmid auf den Erfolg angestoßen.

Bezirk: Bozen

