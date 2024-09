„Investment for the future“: Jungmediziner im Fokus

Von: luk

Bozen – Auch heuer fand im NOI-Techpark in Bozen ein Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern des Sanitätsbetriebes und Medizinstudierenden und Jungmedizinerinnen und -medizinern statt.

Ziel der Veranstaltung war es, die jungen Ärztinnen und Ärzte von morgen mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb bekannt zu machen: In lockerer Atmosphäre konnten Fragen gestellt werden und es gab die Gelegenheit, Infos aus erster Hand zu erhalten. Dafür sorgten neben den Spitzenführungskräften des Sanitätsbetriebes auch Primarärztinnen und -ärzte aus verschiedenen Bereichen. Eine Chance, die sich die jungen Leute nicht entgehen lassen wollten, konnten doch so Fragen zu den verschiedenen Facharztausbildungsmöglichkeiten, zur Anstellung und zum Arbeiten im Sanitätsbetrieb gestellt werden. Auch Landesrat Hubert Messner hatte es sich nicht nehmen lassen, seine angehenden Kolleginnen und Kollegen selbst zu begrüßen: „Es ist entscheidend, die besten Talente für unser Gesundheitssystem zu gewinnen. Junge Medizinerinnen und Mediziner sind die Zukunft der Gesundheitsversorgung in Südtirol, und wir möchten ihnen zeigen, dass wir ihnen hier nicht nur berufliche Perspektiven, sondern auch eine hohe Lebensqualität bieten können.“

Generaldirektor Christian Kofler freute sich, dass so viele Personen der Einladung gefolgt waren und damit ihr Interesse für ein Arbeiten im Südtiroler Sanitätsbetrieb zeigten: „Diese Veranstaltung wurde vor einigen Jahren ins Leben gerufen, um sich in angenehmer Atmosphäre zu treffen, um Informationen auszutauschen und sich kennenzulernen. Südtirol ist zwar klein, aber wir haben gesehen, dass der Südtiroler Sanitätsbetrieb sich in sehr vielen Bereichen mit internationalen Einrichtungen messen kann: Das beweisen nicht zuletzt die Zertifizierung nach ‚Accreditation Canada‘, die wir vor Kurzem erhalten haben, sondern auch unsere Erfolge in Forschung und Entwicklung sowie viele zukunftsgerichtete Projekte“.

Für Sanitätsdirektor Josef Widmann spricht auch sehr vieles für Südtirol: „Sie haben bei uns die Möglichkeit, am Schnittpunkt mehrerer Kulturen zu arbeiten und zu leben, was v.a. beruflich interessante und den Horizont erweiternde Perspektiven mit sich bringt. Wir verfügen über ein Landeskrankenhaus und drei Bezirkskrankenhäuser, zudem über drei Grundversorgungskrankenhäuser und über eine wohnortnahe Betreuung, die nicht zuletzt durch den PNRR verstärkt ausgebaut wird. Sollten die angehenden Medizinerinnen und Mediziner sich dazu entscheiden, in Zukunft Mitglieder unseres großen Teams zu werden, stehen ihnen somit zahlreiche, interessante Möglichkeiten für die Auswahl ihrer medizinischen Ausbildung und hochspezialisierter, beruflicher Weiterentwicklung zur Verfügung“.

Nicht zuletzt wurden die familienfreundlichen Maßnahmen wie Kinderhorte und Teilzeitangebote, aber auch die vielen Weiterbildungsmöglichkeiten betont. Damit ist der Südtiroler Sanitätsbetrieb ein attraktiver Arbeitgeber für angehende Medizinerinnen und Mediziner.