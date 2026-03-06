Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Iran – Ölpreise steigen auf höchsten Stand seit April 2024
Brent-Ölpreis seit Kriegsbeginn um mehr als 18 Prozent gestiegen

Iran – Ölpreise steigen auf höchsten Stand seit April 2024

Freitag, 06. März 2026 | 12:20 Uhr
Brent-Ölpreis seit Kriegsbeginn um mehr als 18 Prozent gestiegen
APA/APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY
Von: APA/Reuters

Der Ölpreisanstieg nimmt wieder an Fahrt auf. Das US-Öl WTI steigt wegen der Furcht vor langfristigen Lieferausfällen durch den Nahost-Krieg um bis zu 4,8 Prozent auf 84,90 Dollar (73,08 Euro) je Fass, den höchsten Stand seit April 2024. Das Nordseeöl Brent markiert mit einem Plus von 2,6 Prozent auf 87,66 Dollar je Fass ebenfalls ein 23-Monats-Hoch.

Katar rechnet damit, dass alle Energieerzeuger am Golf ihre Exporte innerhalb weniger Wochen einstellen und den Ölpreis auf 150 Dollar pro Barrel treiben werden, sagte der Energieminister des Landes, Saad al-Kaabi, in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der “Financial Times”. Selbst wenn der Krieg sofort beendet würde, würde Katar “Wochen bis Monate” brauchen, um zu einem normalen Lieferzyklus zurückzukehren, erklärt Kaabi.

