IT-alert: Ab morgen Erhalt von Nachrichten möglich

Wegen der Durchführung der Tests des neuen Alarmierungssystems in der Lombardei, im Veneto und im Trentino ist es möglich, dass die Nachrichten auch von Mobiltelefonen in Südtirol empfangen werden.

Am morgigen Dienstag, dem 19., am Donnerstag, dem 21., und am Dienstag, dem 26. September, werden die Tests des neuen Alarmierungsystems IT-alert in der Lombardei, im Veneto und im Trentino durchgeführt. Darüber informieren die Agentur für Bevölkerungsschutz und der zuständige Landesrat. Die Mobiltelefone von Personen in Südtirol, die sich in der Nähe der Testgebiete befinden und daher an die Mobilfunkzellen angeschlossen sind, welche die Grenzgebiete abdecken, können deshalb von einer Test-Nachricht dieses neuen Alarmierungssystems erreicht werden. Dies wird in der Fachsprache als Overshooting bezeichnet.

Fragebogen zur Verbesserung des Systems

Bei der Nachricht handelt es sich lediglich um einen Test, um das neue System bekannt zu machen und die Funktionsweise des Systems zu prüfen. Wer die Nachricht erhält, muss nichts weiter tun. Mit der Test-Nachricht wird gleichzeitig ersucht, den Fragebogen unter www.it-alert.it zu beantworten, um zur Verbesserung des Systems beizutragen.

Test von IT-alert in Südtirol am internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung

In Südtirol erfolgt der Test des Systems IT-alert am internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung, dem 13. Oktober, zeitgleich mit dem bereits gewohnten Zivilschutz-Probealarm und dem Bevölkerungs-Informationssystem. Beide Systeme werden weiterhin beibehalten und in Zukunft durch das neue Alarmierungssystem ergänzt, das italienweit vom staatlichen Zivilschutz-Ressort getestet wird.