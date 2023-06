Italienweiter Vergleich: Familien geben bei uns am meisten aus

Bozen/Trient – Die Lebenshaltungskosten für Familien sind im staatsweiten Vergleich im Trentino-Südtirol am höchsten. Wie aus einer Erhebung des Handels- und Unternehmerverbandes „Confesercenti“ hervorgeht, werden bei uns im Durchschnitt 3.450 Euro im Monat ausgegeben.

Italienweit bestreiten Familien durchschnittlich Spesen in der Höhe von 2.846 Euro im Monat. Neben dem Trentino-Südtirol liegen sieben weitere Regionen darüber – darunter die Lombardei mit 3.388 Euro, das Latium 3.225 Euro und das Aosta-Tal mit 3.152 Euro.

In der Emilia Romagna geben Familien im Schnitt 3.104 und in der Toskana 3.064 Euro im Monat aus. Im Friaul sind es etwas mehr als 3.000 Euro, während Familien im Veneto auf 2.983 Euro kommen.

Schlusslichter sind Sizilien mit 2.282 Euro, Kalabrien mit 2.186 Euro und Apulien 2.118 Euro im Monat.

Auch bei Verteilung der Ausgaben gibt es regional große Unterschiede. Während die Wohnungskosten in Kalabrien, in der Basilicata und auf Sizilien um 40 Prozent niedriger als die Konsumspesen sind, ist es im Latium nahezu umgekehrt: Dort übertreffen die Wohnungskosten die Konsumspesen um 51 Prozent.

Der Analyse zufolge sollen im Trentino-Südtirol und im Latium die Wohnungskosten für Familien im Verlauf des aktuellen Jahres um 2.000 Euro weiter ansteigen. In der Lombardei, in der Emilia Romagna und in der Toskana wird eine Steigerung von 1.700 bis 1.900 erwartet. Im Aosta-Tal, in Ligurien, im Veneto und im Friaul sind es über 1.600 Euro.

Mit einem Anstieg der Lebensmittelpreise über 20 Prozent rechnet man hingegen vor allem in südlichen Regionen.