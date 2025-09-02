Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Jaguar Land Rover durch Cyberattacke lahmgelegt
Jaguar-Logo im Regen

Jaguar Land Rover durch Cyberattacke lahmgelegt

Dienstag, 02. September 2025 | 18:07 Uhr
Jaguar-Logo im Regen
APA/APA/AFP/JIM WATSON
Von: APA/dpa-AFX

Der britische Automobilhersteller Jaguar Land Rover hat wegen einer Cyberattacke schwere Störungen bei Produktion und Verkauf hinzunehmen. Die Systeme wurden heruntergefahren, um den Schaden zu begrenzen, teilte die Firma mit. “Wir arbeiten jetzt rasch daran, um unsere weltweit genutzten IT-Systeme auf kontrollierte Art wieder zu starten”, sagte eine Sprecherin zur dpa.

Urheberschaft offen

Bisher gebe es keine Beweise, dass Kundendaten gestohlen wurden. Jaguar Land Rover gehört zum indischen Konzern Tata Motors.

Wer hinter dem Cyberangriff stecken könnte, war zunächst unklar. Mehrere große Unternehmen und Institutionen wurden in letzter Zeit zum Ziel von teilweise verheerenden Cyberattacken, darunter die Kaufhauskette Marks and Spencer und die British Library.

