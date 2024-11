Joint Venture zwischen Ladurner und NOI-Unternehmen HBI

Von: Ivd

Bozen – Ladurner und HBI, das Unternehmen mit Sitz im NOI Techpark, das die weltweit erste polygenerative Technologie zur Umwandlung von Klärschlamm von einem Abfallprodukt in eine Ressource entwickelt und patentiert hat, haben ein Abkommen zur industriellen Zusammenarbeit unterzeichnet. Ziel ist die Entwicklung von Projekten und Aktivitäten im Bereich des integrierten Wasserkreislaufs, der Klärschlammbehandlung und der Sanierung von kontaminiertem Grundwasser.

Die industrielle Zusammenarbeit wird in Form eines Joint Ventures durchgeführt. Dieses wurde im Rahmen der Ecomondo, der führenden Messe für grüne Transformation und Kreislaufwirtschaft, die vom 5. bis 8. November in Rimini stattgefunden hat, vorgestellt. Und zwar unter Beisein von Stefano Dal Savio, Head of Unit Tech Transfer Green im NOI Techpark, Valentina Favaron, Engineering Manager bei HBI, Daniele Basso, Gründer und CEO von HBI, sowie Simone Paoli, Leiter der Anlagensparte von Ladurner.

Die auf drei Jahre angelegte Vereinbarung sieht die gemeinsame Nutzung der Kernkompetenzen beider Unternehmen vor, einschließlich des technologischen Know-hows bei der Entwicklung und Anwendung der polygenerativen Technologie. Dazu gehören die Klärschlammbehandlung, die Erzeugung erneuerbarer Energie und die Rückgewinnung von Sekundärrohstoffen wie Phosphor, Magnesium und anderen Nährstoffen, die als nachhaltige und kreislauffähige Düngemittel verwendet werden können, sowie weitere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und die Verwaltung und Pflege von Patenten und Lizenzen. Darüber hinaus wird das technische Know-how für den Betrieb und die Wartung der Anlagen gemeinsam genutzt.

„Von Anfang an haben wir HBI unterstützt und sind überzeugt vom Potenzial seiner Technologie“, kommentiert Stefano Dal Savio, Head of Unit Tech Transfer Green im NOI Techpark. „Unser Ziel ist es, im NOI Techpark ein fruchtbares Umfeld für das Wachstum innovativer Projekte und Unternehmen zu schaffen. Umso mehr freut es uns, dass HBI mit unserer Unterstützung diese bahnbrechende Lösung entwickelt hat und nun eine Zusammenarbeit mit Ladurner eingegangen ist, die es ermöglichen wird, innovative grüne Technologien ‚made in Südtirol‘ auf den Markt zu bringen“.

„Das Joint Venture mit Ladurner stellt für unser Unternehmen einen weiteren Wachstumsschritt dar und ist ein wichtiges operatives Instrument, um uns auf dem Markt zu etablieren. Es ist auch eine Anerkennung der Zuverlässigkeit unserer Technologie und eine Bestätigung unseres Paradigmas, das Klärschlamm als strategische Ressource betrachtet, die Wasser, Energie und Nährstoffe enthält. Wir werden nun in Zusammenarbeit mit Ladurner daran arbeiten, dieses Konzept den Akteuren der Wasserwirtschaft näher zu bringen und die technologische Innovation als Mittel zur Förderung des ökologischen Wandels zu nutzen“, so Daniele Basso, Gründer und CEO von HBI.

„Dank dieser Vereinbarung können wir als Ladurner unsere verfügbaren Technologien erweitern, unser Engagement im Bereich der Klärschlammaufbereitung verstärken und unsere Rolle als Entwickler und Anbieter innovativer Lösungen in den Bereichen Recycling und erneuerbare Energien festigen“, sagt Simone Paoli, Leiter der Anlagensparte von Ladurner. „Ladurner bringt dabei seine gesamte industrielle Erfahrung ein, die nicht nur aus Referenzen und Auszeichnungen besteht, sondern vor allem aus Know-how, also dem Wissen, wie man erfolgreich auf dem Markt agiert und die notwendigen Zertifizierungen erhält, um an Ausschreibungen teilnehmen zu können“.