Junge Gewerkschafter in Brixen, um Kompetenzen zu stärken

Von: luk

Brixen – Europa, Arbeit und künstliche Intelligenz, diese Themen standen im Mittelpunkt der Weiterbildungswoche „Campo Scuola“ für junge Gewerkschafter der gesamtstaatlichen Fachgewerkschaft der Sektoren Handel, Gastgewerbe und Dienstleistungen Fisascat, die vom 17. bis 21. Juni 2024 in Brixen stattgefunden hat. An der elften Ausgabe dieser Initiative haben 30 junge Gewerkschafter und Delegierte aus ganz Italien teilgenommen.

Im Laufe der Woche haben die Kursteilnehmer/innen über Expertenreferate und in Arbeitsgruppen verschiedene Themen erörtert, neues Fachwissen erlangt und ihre Kompetenzen ausgebaut; von den Bestimmungen zur künstlichen Intelligenz in Bezug auf die Arbeit über branchenspezifische Aspekte der Vertragsverhandlungen bis hin zu Konfliktmanagement und effizienter Kommunikation.

So wie die gesamte Weiterbildungswoche stand auch der abschließende Runde Tisch am Freitagnachmittag im Zeichen des Veranstaltungstitels „Europa, die Herausforderungen für die Arbeitswelt in Zeiten der künstlichen Intelligenz“. Unter der Leitung des Direktors des CISL-Studienzentrums Marco Lai sprachen Professor Marco Peruzzi von der Universität Verona sowie der Fisascat-Generalsekretär Davide Guarini und die stellvertretende CISL-Generalsekretärin Daniela Fumarola über Chancen und Herausforderungen der künstlichen Intelligenz und die Rolle der Gewerkschaft. Künstliche Intelligenz ist ein Instrument in der Hand des Menschen, und folglich kommt es darauf an, was er daraus macht. Innovationen sollten nicht einschüchtern, für die Gewerkschaft geht es darum, die Veränderungen mitzugestalten, um negativen Folgen vorzubeugen und die Chancen von KI zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu nutzen, etwa im Bereich Arbeitssicherheit. Vor allem kommt es darauf an, auf Weiterbildung und die Kompetenzen der Arbeitnehmer/innen zu setzen.

Für die Fachgewerkschaft Fisascat ist die Weiterbildungswoche für junge Gewerkschafter ein wichtiger Moment, um in die Kompetenzen der zukünftigen Führungskräfte zu investieren, mit dem Ziel, die Arbeitnehmer/innen besser betreuen und vertreten zu können. Zum anderen bot die Veranstaltung auch Gelegenheit zum Austausch über die Zukunft der Arbeit und Europas.