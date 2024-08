Junge Wirtschaft im Südtiroler Wirtschaftsring aufgenommen

Von: mk

Bozen – Die Junge Wirtschaft ist die Plattform folgender Jugendorganisationen der Mitgliedsverbände des Südtiroler Wirtschaftsrings – Economia Alto Adige, welche sich bereits seit Jahren für die sektorenübergreifenden Interessen der jungen Generationen in der Wirtschaft einsetzt: „Jungunternehmer“ vom Unternehmerverband, „Südtiroler Bauernjugend“ vom Südtiroler Bauernbund, „Südtiroler Hoteliers- und Gastwirtejugend“ vom Hgv, „Junghandwerker“ vom lvh sowie „Junge im hds“ vom hds. Man trifft sich regelmäßig zu gemeinsamen Sitzungen, macht gemeinsame Projekte wie etwa die Imagekampagne im letzten Jahr, wo man sich für die Stärkung und Aufwertung der dualen Ausbildung einsetzte und organisiert gemeinsame Veranstaltungen wie z.B. den Sommercocktail, der jährlich stattfindet.

Viele Themen, die heute ganz oben auf den politischen Agenden stehen, betreffen die junge Generation. So etwas der Fachkräftemangel, das teure Wohnen oder die Herausforderungen im Bereich der Betriebsnachfolge. Es gibt also viel zu tun für die Junge Wirtschaft. Bisher war die Junge Wirtschaft jedoch weder als Verein organisiert, noch gehörte sie zum Südtiroler Wirtschaftsring.

Ohne eigenes Statut und ohne eigene Buchhaltung und Geschäftsführung sah man sich zuletzt immer öfter mit organisatorischen Herausforderungen konfrontiert, so dass sich die Junge Wirtschaft zum Ziel gesetzt hatte, in den Südtiroler Wirtschaftsring integriert zu werden. Nach mehreren konstruktiven Gesprächen mit dem Südtiroler Wirtschaftsring wurden vergangen Woche durch eine Statutenänderung des SWR-EA die Junge Wirtschaft und die Vorsitzende der Jungen Wirtschaft als eigene Organe in den SWR-EA aufgenommen.

Eva Kaneppele, derzeitige Vorsitzende der Jungen Wirtschaft, erklärt: „Wir erhoffen uns dadurch, dass wir die bestehende Organisationsstruktur des SWR bestmöglich nutzen können und dadurch vieles einfacher und effizienter ablaufen wird. Wir möchten die Zusammenarbeit unter den Sektoren weiter ausbauen und der Jungen Generation in der Wirtschaft mehr Sichtbarkeit geben“.

Ein weiterer Vorteil bestehe darin, dass die Vorsitzende der Jungen Wirtschaft zu den Präsidiumssitzungen und Vorstandssitzungen des SWR eingeladen ist, wo man die Gelegenheit habe, sich regelmäßig mit Vertretern der Politik und anderen Stakeholdern zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Gesellschaft auszutauschen und speziell die Interessen der „jüngeren Generation“ in der Wirtschaft zu vertreten, so die Vorsitzende der Jungen Wirtschaft weiter.

Auch der Präsident des Südtiroler Wirtschaftsrings, Sandro Pellegrini zeigte sich erfreut darüber, dass der Südtiroler Wirtschaftsring diesen Schritt gesetzt hat. „Die Aufnahme der Jungen Wirtschaft in den SWR-EA ist eine große Bereicherung für uns. Durch die Eingliederung in unsere Organisationsstruktur fallen der direkte Austausch und die Zusammenarbeit mit der Jungen Wirtschaft sicher um einiges leichter. Dadurch wird es auch einfacher auf die Probleme und Herausforderungen der Jungen Wirtschaft einzugehen und man stellt die Weichen dafür, dass die Verbandsarbeit auch in Zukunft von der Jungen Generation weitergeführt wird“, ist der Präsident überzeugt. Es sei unerlässlich, dass die Junge Generation sich aktiv in die gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Debatten einbringt und eine gewichtige Stimme hat. Dies wolle man durch die Eingliederung der Jungen Wirtschaft in den SWR-EA forcieren und auch ein Zeichen setzen, sagte Sandro Pellegrini bei der heutigen Pressekonferenz.