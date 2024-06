Junges Wohnen in Lana: bis 31. Juli an Umfrage teilnehmen

Von: Ivd

Lana – Mit der Veranstaltung „Junges Wohnen in Lana“ hat die Gemeinde Lana, der Südtiroler Jugendring und der KVW Lana zum 1. Male in Südtirol das Thema und die dazugehörige Umfrage vor kurzem in der öffentlichen Bibliothek Lana vorgestellt. „Ein leistbares Zuhause ist grundlegend für das Wohlfinden aller Menschen. Wir setzen uns für eine Wohnbaupolitik für die jungen Menschen in Lana ein“, so die zuständige Referentin Valentina Andreis.

Alle Lananerinnen und Lananer zwischen 18 und 35 Jahren sind dazu eingeladen den online Fragebogen zum Thema „Junges Wohnen in Lana“ auszufüllen. Die Ergebnisse sollen der Gemeindeverwaltung helfen die Bedürfnisse und die Wünsche der jungen Lananer zu sammeln und zu planen. Über 80 Interessierte haben bisher an der Umfrage teilgenommen. Um noch mehr Rückmeldungen zu bekommen, haben alle weiteren Interessierten noch dazu Zeit bis zum 31. Juli 2024.

Hier geht es zur Onlineumfrage „Junges Wohnen in Lana”.