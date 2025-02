Jungunternehmer im Gespräch mit Bernhard Schweitzer

Von: Ivd

Bozen – „Traut euch, habt den Mut, immer wieder ins kalte Wasser zu springen!“ Diesen Rat gab Bernhard Schweitzer, CEO der Schweitzer Group, den Jungunternehmern im Unternehmerverband, die ihn kürzlich zu einem Kamingespräch im Schloss Pienzenau in Meran eingeladen haben.

Wie die Präsidentin der Gruppe der Jungunternehmer, Melanie Pernthaler, betonte, geht es bei der Veranstaltungsreihe „Kamingespräche“ darum, in Form eines lockeren Austausches von den Erfahrungen anderer zu lernen: „Als Jungunternehmer sind wir mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert – zu hören, wie andere damit erfolgreich umgegangen sind, welchen Weg sie eingeschlagen haben, ist für uns eine wichtige Bereicherung.“

Aus alt mach jung

Ein zentrales Thema des Abends war der Generationenwechsel in Unternehmen, eine Herausforderung, mit der die meisten früher oder später konfrontiert sind. Anhand seiner eigenen Geschichte erklärte Bernhard Schweitzer, wie dieses Thema in seinem Unternehmen – das mittlerweile in dritter Generation geführt wird – gehandhabt wurde.

Gleichzeitig erläuterte er auch, welche Erwartungen er an seine Kinder, die zukünftige Generation, hat: „Mein Ratschlag ist: Klarheit schaffen. Klare Verhältnisse haben bei uns dafür gesorgt, dass sich das Unternehmen über seine mittlerweile fast 100-jährige Geschichte erfolgreich weiterentwickelt hat.“

Weltpolitik in Bozen

Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion war die globale politische Lage und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft sowie auf Südtiroler Unternehmen: „Global können wir als kleines Südtiroler Unternehmen nur erfolgreich sein, weil wir eine Nischenstrategie führen. Wir sind stets darum bemüht, neue Märkte zu erschließen, unsere Schwerpunkte dorthin zu verlagern, wo die wirtschaftlichen Bedingungen Wachstum ermöglichen. Darauf muss man vorbereitet sein.“ Schweitzer betonte damit, die Bedeutung von Flexibilität und strategischer Weitsicht in einer sich ständig wandelnden Wirtschaftswelt.