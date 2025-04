Kaffeekreationen der Maturantinnen des Meraner Kaiserhofs

Von: Ivd

Meran – Die Maturantinnen der Klasse 5D, Magdalena Stürz, Kathrin Hochwieser und Maria Niederstätter von der Landeshotelfachschule Kaiserhof Meran haben im Rahmen ihres Maturaprojekts am vergangenen Samstag im Hotel Villa Verde in Algund ihre vier innovativen Kaffeekreationen vorgestellt.

„Die vier Kaffeevarianten, die wir vorgestellt haben und die alle ganz wunderbar schmecken, haben wir mit klangvollen Namen bedacht: Da wären zunächst Göttergold, das mit Kurkuma verfeinert wurde, Chlorellino, das mit einer Alge aus Chlorella und Spirulina angereichert ist, Buna Baie, das mit Beeren verfeinert wurde, und Dolce Mela, das mit Apfel zubereitet wird. Alle waren sich einig, dass diese Kaffeevarianten ganz wunderbar schmecken.

Das Besondere an den Kaffeevarianten ist, dass sie nicht nur einzigartig schmecken, sondern auch aus biologischen Zutaten hergestellt werden, die sich positiv auf Gesundheit und Umwelt auswirken», so die Maturantinnen nach dem gelungenen Event. Die Gäste waren von den Kreationen begeistert. Die Arbeit der Schülerinnen hat gezeigt, dass eine Kombination aus Kreativität, Nachhaltigkeit und Engagement für den Erfolg eines solchen Projekts unentbehrlich ist.

«Die Zusammenarbeit mit den Partnerunternehmen Caroma, vertreten durch den italienischen Spitzenkaffeeexperten Valentin Hofer, aus St. Anton – Völs am Schlern sowie dem unverpackten Bioladen Novo in Bozen und Brixen, unterstützt durch Maria Lobis und Stefan Zanotti, war ein absoluter Höhepunkt und eine unschätzbare Bereicherung für die Verwirklichung des Projekts», so die Maturantinnen abschließend.