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Mehrere Wege für Vormerkungen offen

Karfreitag 2026: Verkürzte Öffnungszeiten im Sanitätsbetrieb

Dienstag, 31. März 2026 | 11:31 Uhr
blutabnahme blut spritze arzt blutprobe
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Von: luk

Bozen – ­Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat am Karfreitag verkürzte Öffnungszeiten angekündigt.

Die Einheitliche landesweite Vormerkstelle ELVS sowie die Vormerkstelle für Prävention bleiben bis 12.00 Uhr geöffnet. Für Vormerkungen können die Bürgerinnen und Bürger für die meisten Visiten und Leistungen sanibook.sabes.it nutzen.

Für Absagen stehen folgende Dienste zur Verfügung:

– SaniBook: sanibook.sabes.it / sanibook.asdaa.it
– Automatisierter telefonischer Absagedienst für Vormerkungen im öffentlichen Landesgesundheitsdienst:
0471/0472/0473/0474, gefolgt von 100 100
– Automatisierter telefonischer Absagedienst für Vormerkungen von Privatvisiten:
0471 466 466
– Chatbot auf der Homepage sabes.it / asdaa.it
– E-Mail: vormerkungen@sabes.it; prenotazioni@asdaa.it; elvs-vorsorge@sabes.it; cupp-prevenzione@asdaa.it; fit@sabes.it; lpi@sabes.it
(Im Sinne einer rechtzeitigen Absage gilt das Versanddatum).

Gesundheitsbezirk Bozen

  • Die Blutabnahmestelle im Krankenhaus Bozen ist bis 10.00 Uhr für die Blutabnahmen und bis 11.45 für die Abgabe der biologischen Proben geöffnet
  • Die Blutabnahmestellen in den Sprengeln sind geöffnet
  • Im Labor für Mikrobiologie und Virologie ist die Abgabe von biologischen Proben von 7.50 Uhr bis 12.00 Uhr möglich, mit Ausnahme der chemischen und physikalischen Harnanalysen sowie des 24-Stunden-Harns, diese werden nur bis 10.00 Uhr angenommen. Proben für die Urinzytologie können an diesem Tag nicht abgeben werden
  • Alle sanitären Dienste sind am Vormittag geöffnet
  • Der Dienst für Rechtsmedizin bleibt geschlossen
  • Die Verwaltungsdienste bleiben geschlossen; die Verwaltungsdienste in den Sprengeln (Kassen und Schalter) bleiben bis 12.00 Uhr geöffnet

Gesundheitsbezirk Meran

  • Die Blutabnahmestelle im Krankenhaus Meran ist bis 10.00 Uhr geöffnet, jene im Krankenhaus Schlanders bis 9.00 Uhr
  • Die Blutabnahmestellen in den Sprengeln sind geöffnet
  • Alle sanitären Dienste sind am Vormittag geöffnet, auch die Ticketschalter
  • Die Schalterdienste in den Sprengeln sind bis 11.30 Uhr geöffnet
  • Die Verwaltungsdienste bleiben geschlossen

Gesundheitsbezirk Brixen

  • Die Blutabnahmestellen im Krankenhaus Brixen und im Krankenhaus Sterzing sind bis 9.30 Uhr geöffnet
  • Die Blutabnahmestellen in den Sprengeln sind geschlossen
  • Alle sanitären Dienste sind am Vormittag geöffnet, auch die Ticketschalter
  • Die Schalterdienste in den Sprengeln Brixen und Sterzing sind bis 12.00 Uhr geöffnet. Der Schalterdienst im Sprengel Klausen ist geschlossen
  • Die Verwaltungsdienste bleiben geschlossen
  • Die Vormerkstelle im Krankenhaus Brixen bleibt geschlossen

Gesundheitsbezirk Bruneck

  • Die Blutabnahmestelle im Krankenhaus Bruneck ist bis 10.00 Uhr geöffnet, jene im Krankenhaus Innichen bis 9.00 Uhr
  • Die Blutabnahmestellen in den Sprengeln Sand und Pikolein sind geöffnet
  • Alle sanitären Dienste sind am Vormittag geöffnet
  • Die Verwaltungsdienste, einschließlich jene in den Sprengeln, bleiben geschlossen

Bezirk: Bozen

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