Poste Italiane hält damit knapp ein Viertel

Kartellbehörde gibt grünes Licht für TIM-Beteiligung

Donnerstag, 04. September 2025 | 20:47 Uhr
Post Poste Italiane
Poste Italiane
Von: idr

Rom – Die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM hat die Übernahme von 15 Prozent der ordentlichen Aktien von TIM durch Poste Italiane genehmigt. Die Entscheidung fiel am 3. September 2025 und erfolgte ohne Auflagen.

Poste Italiane hatte den Zukauf bereits am 21. Mai gemeldet. Mit dem Erwerb hält das Unternehmen nun insgesamt 24,81 Prozent der Anteile an Italiens größtem Telekommunikationskonzern.

Die Behörde erklärte, dass die Transaktion den Wettbewerb nicht in erheblichem Maß beeinträchtige. Es sei weder mit der Bildung noch mit der Stärkung einer marktbeherrschenden Stellung zu rechnen. Eine vertiefte Prüfung sei daher nicht notwendig.

Mit der Genehmigung ist die Beteiligung von Poste Italiane bei TIM endgültig abgesichert. Für den italienischen Telekommunikationsmarkt bedeutet dies eine weitere Konsolidierung der Aktionärsstruktur, während sich für die Kunden vorerst keine unmittelbaren Veränderungen abzeichnen.

