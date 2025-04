Karwoche und Ostern 2025 in der Kirche

Von: Ivd

Bozen – Vom Palmsonntag, diese Woche, bis zum Ostermontag, nächste Woche, feiert Bischof Ivo Muser mit den Gläubigen der Diözese Bozen-Brixen die zentralen Gottesdienste der Karwoche und des Osterfestes. Einige der Feiern werden auch im Fernsehen von RAI Südtirol sowie von den diözesanen Kirchensendern im Radio übertragen. Hier alle Termine im Überblick.

Palmsonntag, 13. April, 9.00 Uhr im Brixner Dom

Eucharistiefeier mit Palmprozession. Mit dem Palmsonntag, der an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert, beginnt die Karwoche, die für Christinnen und Christen die wichtigste Woche des Jahres ist.

Dienstag, 15. April, 15.00-17.00 Uhr im Bozner Dom

Beichtgelegenheit mit Bischof Ivo Muser.

Mittwoch, 16. April, 16.00-18.00 Uhr im Brixner Dom

Beichtgelegenheit mit Bischof Ivo Muser. Diese beiden besonderen Beichttermine sind Teil der diözesanen Initiativen zum Heiligen Jahr 2025 (siehe Website) und laden dazu ein, das Sakrament der Versöhnung bewusst zu empfangen.

Gründonnerstag, 17. April, 9.00 Uhr im Brixner Dom

Chrisammesse mit Bischof Ivo Muser und den Priestern der Diözese. In diesem festlichen Gottesdienst wird das heilige Öl für das kommende Jahr geweiht. Es findet Verwendung bei Taufen, Firmungen, Priesterweihen sowie bei der Weihe von Kirchen, Altären und Glocken. Die Chrisammesse wird von „Radio Grüne Welle“ und „Radio Sacra Famiglia InBlu“ live übertragen.

Gründonnerstag, 17. April, 20.30 Uhr in der Pfarrei Maria Himmelfahrt in Meran

Zweisprachige Abendmahlfeier mit Fußwaschung. Die Liturgie erinnert an das Letzte Abendmahl Jesu und an die Einsetzung der Eucharistie. Bereits um 18.00 Uhr nimmt Bischof Muser am VinziMeal in der Pfarrei Maria Himmelfahrt teil.

Karfreitag, 18. April, 15.00 Uhr im Bozner Dom

Feier vom Leiden und Sterben Christi. Die Karfreitagsliturgie mit den großen Fürbitten, der Kreuzverehrung und der Sammlung des Fastenopfers steht ganz im Zeichen des Leidenswegs Jesu. Der Gottesdienst wird von „Radio Grüne Welle“ direkt übertragen.

Karsamstag, 19. April, 21.00 Uhr im Brixner Dom

Feier der Osternacht mit Erwachsenentaufe. Die Osternacht ist geprägt von der Symbolik des Lichtes und des Lebens. Die Gläubigen sind eingeladen, Kerzen zur Lichtfeier mitzubringen.

Ostersonntag, 20. April, 10.00 Uhr im Bozner Dom

Pontifikalamt zum Hochfest der Auferstehung des Herrn: „Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!“ – Ostern ist das Urfest des christlichen Glaubens. Die Feier wird von RAI Südtirol (Kanal 808) im Fernsehen sowie von „Radio Grüne Welle“ und „Radio Sacra Famiglia InBlu“ im Hörfunk übertragen.

Ostermontag, 21. April, 10.15 Uhr in der Pfarrkirche Nals

Festgottesdienst anlässlich der abgeschlossenen Renovierungsarbeiten der Kirche.