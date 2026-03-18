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Keine Flüge am Mittwoch

Kein Flugverkehr am Berliner Flughafen wegen Warnstreiks

Mittwoch, 18. März 2026 | 09:12 Uhr
Keine Flüge am Mittwoch
APA/APA/dpa/Julian Degler
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Von: APA/dpa

Aufgrund eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi fällt seit Mittwoch in der Früh den ganzen Tag über der gesamte Passagierflugverkehr am Berliner Flughafen aus. Der Arbeitskampf sei am frühen Morgen planmäßig angelaufen, sagte Verdi-Verhandlungsführer Holger Rößler. Der Ausstand soll demnach bis zum Betriebsende um Mitternacht andauern.

In den Terminals war in der Früh entsprechend wenig los. “Alle Passagiere wurden von ihren Airlines rechtzeitig informiert und sind gar nicht erst zum Flughafen gekommen”, sagte eine Sprecherin der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB). “Die Flüge wurden umgebucht oder alternative Reisewege angeboten.” Betroffen sind den Betreibern zufolge rund 445 Flugbewegungen mit etwa 57.000 Passagieren.

2.200 Beschäftigte zum Streik aufgerufen

Aufgerufen zum Warnstreik sind rund 2.000 Beschäftigte der FBB. Darunter sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Feuerwehr, der Verkehrsleitung oder dem Terminalmanagement.

Die Aufrechterhaltung des Flugbetriebs gilt deshalb als nicht möglich, auch wenn andere wichtige Bereiche wie die Bodenverkehrsdienste oder die Sicherheitskontrollen von Dienstleistern erfüllt werden, die nicht bestreikt werden.

Senatorin mahnt zu rascher Einigung

Die FBB kritisierte den Arbeitskampf als unverhältnismäßig, “gerade in einer durch den Iran-Krieg ohnehin sehr angespannten Lage”, wie Flughafenchefin Aletta von Massenbach bereits vor einigen Tagen mitteilte. “Die nächste Verhandlungsrunde ist bereits fest für den 25. März angesetzt. Wir sind zuversichtlich, dass eine Einigung zustande kommt.” Verkehrssenatorin Ute Bonde hatte beide Tarifparteien am Vortag dazu aufgerufen, aufeinander zuzugehen und rasch zu einer Lösung im Tarifkonflikt zu kommen.

Die Arbeitgeberseite hat in der zweiten Gesprächsrunde vergangene Woche ein erstes Angebot unterbreitet, das aus Sicht der Gewerkschaft aber nicht weit genug geht. Verdi fordert für die FBB-Beschäftigten unter anderem um 6 Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 250 Euro zusätzlich pro Monat je Gruppe beziehungsweise Stufe. Außerdem will sie einen zusätzlichen freien Tag für Gewerkschaftsmitglieder durchsetzen. Die Laufzeit soll 12 Monate betragen.

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