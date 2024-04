KFS-Austauschtreffen mit Annemarie Kaser

Bozen – Die seit November im Beirat zur Förderung des weiblichen Unternehmertums der Handelskammer Bozen amtierende Vorsitzende Annemarie Kaser hat dem Katholischen Familienverband Südtirol (KFS) kürzlich einen Antrittsbesuch abgestattet.

Mit dem Ziel, den Gleichstellungsaktionsplan mit seinen vielen guten Ansätzen (Care-Arbeit z.B. ist vielfach ausschließlich in weiblicher Hand) umzusetzen und in Bezug auf die Themen, die vor allem die Frauen und ihre Funktionen in Südtirol betreffen, strebt der KFS eine engere und noch bessere Zusammenarbeit, sowie ein gut gelingendes Netzwerk mit dem Beirat zur Förderung des weiblichen Unternehmens an.

Im Rahmen des konstruktiven Austauschtreffens haben KFS-Präsidentin Angelika Mitterrutzner und KFS-Geschäftsführerin Samantha Endrizzi Annemanrie Kaser zu ihrer engagierten Funktion als Vorsitzende gratuliert. Beim Treffen wurde betont, „dass starke Frauen für eine starke Wirtschaft stehen. Nur, wenn die Frauen auch in deren Familienarbeit unterstützt und gestärkt werden, kann und wird auch die Wirtschaft davon profitieren!“