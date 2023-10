Kfz-Versicherungen: Anstieg um 24,5 Prozent? – die Hintergründe

Bozen – Die Nachricht, dass die Prämien von Kfz-Haftpflichtversicherung in nur einem Jahr in Südtirol um 24,5 Prozent angestiegen sind, hat hierzulande für Verwunderung gesorgt. Laut einer Erhebung der Beobachtungsstelle von Facile.it zahlt man in Südtirol 448,24 Euro. Doch warum sind die Preise in die Höhe geschossen?

Dass das Trentino-Südtirol nicht nur die Region mit dem geringsten jährlichen Anstieg im gesamtstaatlichen Vergleich, sondern auch mit den zweitniedrigsten Durchschnittspreisen ist, besänftigt dabei nur wenige. Nur in Friaul-Julisch Venetien liegen die Kosten für die Versicherungsprämien mit 415,92 Euro noch tiefer als in unserer Region.

Die durchschnittliche Prämie für die Kfz-Haftpflichtversicherung im Trentino-Südtirol ist in nur einem Jahr um 24,9 Prozent angestiegen und hat im letzten Monat im Schnitt 443,88 Euro erreicht. Das sind laut der Beobachtungsstelle von Facile.it fast 90 mehr als im September 2022.

Doch warum sind die Preise explodiert? Wie Lukas Widmann vom SVA Versicherungsservice gegenüber Südtirol News einräumt, habe es in der Tat auch bei uns Preiserhöhungen gegeben. „Grund dafür ist die Inflation. Außerdem kosten die Schäden den Gesellschaften mehr. Auch Personal und Verwaltung werden teurer.“

Wenn die Kosten für Reparaturen steigen und für Schäden mehr gezahlt wird, wirke sich dies auf die Prämien aus – auch, wenn sich jemand stets in der ersten Klasse befunden habe, betont Widmann.

Versicherungsexperte meldet Zweifel an

Gleichzeitig meldet er Zweifel an, dass die Erhebung für Versicherungsprämien aller Anbieter in Südtirol gilt. „Facile ist mit seinen Online-Versicherungen vor mehreren Jahren oft zu günstig eingestiegen“, so Widmann. Das würde sich momentan rächen. Die Teuerungen würden mit den nun höheren Kosten im Fall von Schäden bei den Versicherungen von Facile.it jetzt höher ausfallen.

Generell rechnet der Versicherungsexperte, dass die Kfz-Prämien in Südtirol in einem Jahr um rund zehn Prozent angestiegen sind.