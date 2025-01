Kinderferien am Meer mit der Caritas: Jetzt anmelden!

Von: luk

Bozen – Sonne, Strand und Meer sowie jede Menge Spaß, Unterhaltung und gemeinschaftliche Erlebnisse erwarten Kinder und Jugendliche bei den Ferienwochen mit der Caritas in Caorle und Cesenatico. Die Anmeldungen für Caorle starten am 27. Januar, für Cesenatico am 3. Februar.

Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2018 bis 2010 haben auch heuer die Möglichkeit, zwei Wochen ohne Eltern in der Obhut von geschulten Begleitpersonen der Caritas am Meer zu verbringen. Die Unterbringung erfolgt im Feriendorf „Kollo“ in Caorle (ehemals „Josef Ferrari“) oder bei den „12 Stelle“ in Cesenatico.

Die beiden kinderfreundlichen Ferienanlagen verfügen über einen direkten Zugang zum Meer sowie einen Privatstrand, Schwimmbad, Spielplätze und mehrere Grünflächen. Es wird darauf Wert gelegt, den jungen Gästen ein buntes Ferienprogramm zu bieten sowie sie aktiv in die Gestaltung des Tagesablaufs miteinzubeziehen. Gemeinschaft wird groß geschrieben. „Die Freundschaften, die hier geschlossen werden, halten meist über Jahre an“, sagt Daniel Donner, Leiter der youngCaritas, welche für das pädagogische Konzept der Kinderferien verantwortlich zeichnet.

Die Einschreibungen für die Kinderferien beginnen am 27. Januar für Caorle und am 3. Februar für Cesenatico, jeweils um 9.00 Uhr. Es stehen fünf verschiedene Turnusse zur Auswahl, die von Anfang Juni bis Ende August reichen. Anmeldungen sind möglich, solange Plätze verfügbar sind, und zwar über die Website www.caritas.bz.it unter dem Menüpunkt „Ans Meer“. Für weitere Informationen stehen die Mitarbeiterinnen gerne zur Verfügung und zwar für Caorle unter Tel. 0471 304 340, über Email an ferien@caritas.bz.it oder vor Ort, in der Bozner Sparkassenstraße 1 und für Cesenatico unter Tel. 0471 067 412 oder über Email an stelle.ufficiobz(at)caritas.bz.it.