Kleidertausch statt Neukauf

Queere Swap Partys in Bozen setzen auf Nachhaltigkeit

Von: luk

Bozen – Kleidung tauschen statt neu kaufen: Unter dem Motto „Nachhaltigkeit war noch nie so billig“ haben die Südtiroler Weltläden, Alto Adige Pride Südtirol und die Südtiroler HochschülerInnenschaft eine monatliche Kleidertauschparty ins Leben gerufen. Die „Queere Swap Party“ soll nicht nur Ressourcen schonen, sondern auch sichere Räume für queere Menschen schaffen.

Das Konzept ist einfach: Besucherinnen und Besucher bringen gut erhaltene Kleidung mit und nehmen im Gegenzug Stücke anderer Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit nach Hause – ganz ohne Geld. „Wir haben weltweit bereits genug Kleidung für sechs Generationen produziert, werfen aber jährlich 92 Millionen Tonnen weg“, sagt Sophie Baumgartner vom Netzwerk der Weltläden. Mit der Aktion will man auf die problematischen Seiten der Textilindustrie aufmerksam machen – von Umweltbelastung über Mikroplastik bis hin zu Ausbeutung.

Das Projekt zielt auch auf gesellschaftliche Aspekte ab. „Wir wollen queeren Menschen einen geschützten Raum bieten, um mit Identität und Ausdruck zu experimentieren“, sagt Madu Alber von Alto Adige Pride. Auch Drag-Künstlerin Marea Gadotti betonte bei der ersten Veranstaltung, wie wichtig kreative Freiheit für alle sei – auf nachhaltige Weise.

Die Kleidertauschpartys finden monatlich im Goethehaus in Bozen (Goethestraße 42) jeweils donnerstags von 17.00 bis 20.30 Uhr statt – Ausnahme ist Freitag, der 6. Juni. Mitgebracht werden soll nur Kleidung in gutem Zustand und in überschaubarer Menge.

Termine 2025:

– Donnerstag, 8. Mai

– Freitag, 6. Juni

– Donnerstag, 10. Juli

– Donnerstag, 7. August

– Donnerstag, 11. September

– Donnerstag, 16. Oktober

– Donnerstag, 13. November

– Donnerstag, 11. Dezember

Ort: Goethehaus Bozen, Goethestraße 42