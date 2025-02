Klimafreundlich ohne Auto: Ist der Verzicht wirklich möglich?

Von: red

Autos sind nicht nur Fortbewegungsmittel – sie sind für viele Menschen ein zentraler Bestandteil ihrer sozialen und beruflichen Teilhabe. Doch könnte der Verzicht auf das Auto tatsächlich der Schlüssel zu einer besseren Lebensqualität und einem gesünderen Klima sein?

Vorteile des Verzichts auf das Auto

Der größte Vorteil eines solchen Verzichts ist die Verringerung der CO2-Emissionen. Elektroautos verursachen im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen bis zu 79 Prozent weniger CO2, vor allem wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen stammt. Der Verzicht auf Autos könnte die Luftqualität in Städten verbessern und gesundheitliche Vorteile für die Bevölkerung bringen. Außerdem könnte der verstärkte Fokus auf den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel und alternativer Verkehrsmittel wie Fahrräder und Carsharing zu einer nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Mobilität führen.

Herausforderungen beim Verzicht auf das Auto

Die Herausforderung liegt jedoch in der unzureichenden Infrastruktur, insbesondere in ländlichen Gebieten. Laut einer Umfrage sind 86 Prozent der Menschen in ländlichen Regionen der Meinung, dass sie auf das Auto angewiesen sind, da öffentliche Verkehrsmittel oft nicht ausreichend sind. In vielen Gebieten fehlen sichere Radwege und der ÖPNV kann nur schwer mit den Bedürfnissen der Bevölkerung Schritt halten. Das bedeutet, dass der Verzicht auf das Auto hier oft nicht realisierbar ist, besonders für diejenigen, die auf regelmäßige Arztbesuche oder den Transport von Einkäufen angewiesen sind.

Der Verzicht auf das Auto kann zu einer besseren Lebensqualität und einem gesünderen Klima führen, aber vor allem in ländlichen Regionen muss die Infrastruktur für eine nachhaltige Mobilität erst deutlich verbessert werden. Hier sind vor allem barrierefreie Verkehrsmittel und sichere Alternativen gefragt.