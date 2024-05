Konkurrenzfähige Strompreise sind zentraler Wettbewerbsfaktor

Bozen – Mit vorteilhaften Energiekosten die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedsunternehmen stärken – dies war schon immer das Ziel der Einkaufsgruppe Energie im Unternehmerverband, die es mittlerweile seit 18 Jahren gibt. Kürzlich fand die Vollversammlung der Einkaufsgruppe statt, bei der Thomas Brandstätter (Zipperle AG) als Präsident für den Zeitraum 2024-2028 bestätigt wurde. Zum neuen Vizepräsidenten wurde Peter Rottensteiner (Alupress AG) gewählt.

Die letzten vier Jahre waren von enormen Schwankungen bei den Strompreisen geprägt, wie Brandstätter in seinem Bericht erklärte. „2020, in Covid-Zeiten, stand die Produktion still, die Strom- und Gaspreise sanken. Mit dem Ukrainekrieg sind sie in noch nie dagewesene Höhen geschnellt. Auch heute noch ist die Volatilität enorm. Dank unserer Einkaufsgruppe ist es uns gelungen, für die Mitgliedsbetriebe diese Explosion abzufedern. Nur so können unsere Betriebe weltweit konkurrenzfähig bleiben“, so Brandstätter.

Wie Verbandsdirektor Josef Negri betonte, haben Unternehmen in Italien im Vergleich zu ihren Konkurrenten in den angrenzenden Ländern wesentlich höhere Energiekosten zu tragen: „Gerade vor diesem Hintergrund ist und war die Tätigkeit dieser Einkaufsgruppe von zentraler Wichtigkeit. Gemeinsam mit der Steigerung der Energieeffizienz, die für alle Unternehmen ein zentrales Thema ist, tragt sie wesentlich zur Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen bei.“

Bei der Veranstaltung informierten die beiden Experten des Polo Tecnologico per l’Energia in Trient, Alessandro Rossi und Alessio Aste, über die neuesten Entwicklungen im Bereich Energie und die Zukunftsaussichten auf den Energiemärkten.

Die 63 Mitgliedsbetriebe der Gruppe Energie haben alle einen Jahresverbrauch von über einer Mio. kWh Strom bzw. über 100.000 m³ Methangas, gemeinsam kaufen sie ca. 250 Mio. kWh Strom und rund zwölf Mio. m³ Methangas.