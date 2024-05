Konsumklima in Südtirol im April stabil

Bozen – Das Konsumklima in Südtirol ist im April im Vergleich zur vorherigen Umfrage im Jänner nahezu unverändert geblieben. Der Indexwert bleibt weiterhin über dem italienischen und europäischen Durchschnitt. Dies geht aus der Erhebung des WIFO ‑ Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen hervor.

Konsumklima im Ländervergleich

Die Stimmung unter Südtirols Konsumenten und Konsumentinnen ist im April stabil geblieben. Der relative Indexwert liegt nun bei -5,6 Punkten und damit nur um 0,5 Punkte unter dem Niveau der vorherigen Erhebung im Jänner. Verschlechtert haben sich die Einschätzungen der Familien bezüglich der eigenen finanziellen Situation, die nach wie vor durch den Anstieg der Preise in den vergangenen Monaten und das hohe Zinsniveau beeinflusst werden. Die Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes in Südtirol haben sich hingegen verbessert. Es wird erwartet, dass die Arbeitslosenzahl auch heuer leicht zurückgeht. Schließlich sind die Kaufabsichten für langlebige Güter wie Haushaltsgeräte, Möbel usw. im Vergleich zur letzten Umfrage stabil geblieben.

Europaweit hat sich das Konsumklima in den letzten drei Monaten leicht verbessert: Der Index für die Europäische Union (EU27) stieg im April gegenüber Januar um 1,6 Punkte auf -13,3 Punkte. Dieser Wert ist jedoch weiterhin deutlich niedriger als der für Südtirol. Ein beständigerer Anstieg des Konsumklimas wurde in Deutschland und Österreich beobachtet, wo die Indizes im Vergleich zum Jänner um 7,2 bzw. 4,9 Punkte stiegen. In Italien hingegen ist das Vertrauen im Vergleich zum Winter um 3,1 Punkte gesunken.

Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, kommentiert: „Die Stimmung der Südtirolerinnen und Südtiroler liegt weiterhin über dem italienischen und europäischen Durchschnitt. Außerdem ist die deutliche Verbesserung des Konsumklimas in Deutschland und Österreich ein positives Zeichen für unsere Wirtschaft, da diese zwei Länder die wichtigsten Handelspartner Südtirols sind.“

Das WIFO erhebt das Konsumklima in Südtirol viermal im Jahr, im Jänner, April, Juli und Oktober.