Kostenlose Wählertransporte für stark Eingeschränkte und Ältere

Von: Ivd

Bozen – Damit alle Bürger bei den anstehenden Gemeinderatswahlen am Sonntag ihr Wahlrecht in Anspruch nehmen können, bietet das Weiße Kreuz gemeinsam mit dem roten Kreuz kostenlose Transportdienste für Wähler mit stark eingeschränkter Mobilität an.

„Das Wahlrecht ist ein verbrieftes Grundrecht. Als Landesrettungsverein möchten wir dazu beitragen, dass alle Wahlberechtigten dieses in Anspruch nehmen und mitbestimmen können, wer in den nächsten Jahren die Geschicke in ihrer Gemeinde lenken soll“, erklärt Vereinspräsident Alexander Schmid.

Wer nicht selbständig gehen kann und deshalb das Wahllokal ohne Hilfe nicht erreicht, kann sich deshalb noch bis zum kommenden Freitag beim Weißen Kreuz melden. Der Landesrettungsverein bietet am Wahltag von 7.00 bis 22.00 Uhr kostenlose Transportdienste zum Wahllokal und wieder zurück nach entsprechender Vormerkung an.

Der Zubringerdienst muss bis Freitag um 17.00 Uhr in der Einsatzzentrale des Weißen Kreuzes vorgemerkt werden. Diese ist unter der Telefonnummer 0471 444 444, über Fax 0471 444 370 oder per E-Mail vormerkungen@wk-cb.bz.it erreichbar.

Auch Gruppenfahrten aus Seniorenheimen können vorgemerkt werden. Damit sie besser koordiniert werden können, bittet das Weiße Kreuz, sich möglichst bald anzumelden.