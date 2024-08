Kraftwerk Barbian: 4,3 Millionen Euro für Umweltverbesserung

Von: Ivd

Barbian – Die Landesregierung hat am Dienstag die Maßnahmen zur Aufwertung der Umwelt für das Kraftwerk Barbian an der Ortsgrenze zu Waidbruck genehmigt. Dafür stehen insgesamt rund 4,35 Millionen Euro und somit jährlich rund 1,45 Millionen Euro bereit.

Das Land plant eine ganze Reihe von Eingriffen und investiert dafür rund 1,3 Millionen Euro. Ein Schwerpunkt liegt auf der Wasserversorgung und -ableitung in den anliegenden Gemeinden, aber auch Investitionen im Zivilschutz und der Naherholung werden getätigt. Der Betreiber selbst wird Maßnahmen für die Sicherheit und den Fischbestand realisieren.

“Die Umweltgelder ermöglichen es dem Land und den Ufergemeinden Vorhaben im Bereich der Wasserökologie, der Versorgungssicherheit und für eine höhere Energieeffizienz zu realisieren”, fasst der Landesrat für Umwelt und Energie Peter Brunner die weitreichenden Maßnahmen zusammen.

Die Landesregierung hat beschlossen, dass der Konzessionär Alperia Greenpower GmbH Zahlungen in sechs Halbjahresraten an das Land Südtirol (110.000 Euro insgesamt), an die Gemeinde Barbian (1.343.925 Euro), an die Gemeinde Feldthurns (316.992 Euro), an die Gemeinde Klausen (975.325 Euro), an die Gemeinde Lajen (421.337 Euro), an die Gemeinde Villanders (458.938 Euro), an die Gemeinde Villnöß (192.139 Euro) und an die Gemeinde Waidbruck (121.276 Euro) leisten muss.

Das Einvernehmensprotokoll zwischen dem Land Südtirol, den Ufergemeinden und der Alperia Greenpower GmbH sieht vor, dass der Konzessionär innerhalb von 30 Tagen die Beträge für 2023 überweist. Die Beträge für 2024 und 2025 werden in Halbjahresraten jeweils innerhalb vom 30. Juni bzw. 31. Dezember jeden dieser Jahre ausbezahlt. Die Landesregierung hat Landesrat Brunner dazu ermächtigt, das Protokoll dazu zu unterzeichnen.