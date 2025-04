„Kreative Talente langfristig in Südtirol halten!“

Von: mk

Bozen – Eine Delegation der Fachgruppe Film im Wirtschaftsverband hds hat sich in diesen Tagen gemeinsam mit einer Delegation der FAS (Film Association of South Tyrol) mit der Führung der IDM getroffen, um die aktuelle Situation und Zukunftsaussichten der Filmwirtschaft in Südtirol zu besprechen.

Einigkeit herrschte darüber, dass Südtirols Filmschaffende – dank hoher Professionalität und internationaler Vernetzung – einen wichtigen Beitrag zur kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes leisten. Ziel müsse es sein, kreative Talente langfristig in Südtirol zu halten, ihnen Perspektiven zu bieten und die Eigenproduktion zu stärken.

Ein zentrales Thema war die aktuelle Problematik rund um den italienischen Tax Credit, dessen verzögerte Auszahlung zu Finanzierungslücken bei Produktionen führt. Diskutiert wurden mögliche Lösungsansätze.

Abschließend wurde betont, dass der Dialog fortgesetzt und die Zusammenarbeit weiter ausgebaut werden soll – zum Wohl eines nachhaltigen und kreativen Filmstandorts Südtirol.