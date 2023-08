Kreativität, Qualität und besonders viel Herzblut

Bruneck – In den Werkstätten der Bezirksgemeinschaft Pustertal wird produziert. Es wird genäht, gewebt, getischlert, gemalt, gezeichnet. Alles passiert auf qualitativ hochwertigem Niveau und mit besonders viel Freude und Begeisterung. Menschen mit Beeinträchtigung erarbeiten gemeinsam mit den jeweiligen Betreuungsteams Produktideen, entwerfen Prototypen und bieten die hergestellten Produkte zum Verkauf an. Die Produktpalette ist genauso groß wie das Herzblut, das die Betreuten beim täglichen Werken in ihre Arbeit stecken.

In den Werkstätten Trayah in Bruneck, Biedenegg in Toblach, La Spona in Pederoa und Taufers in Mühlen in Taufers arbeiten rund 115 Menschen mit Beeinträchtigung. Unterstützt von Fachpersonal kümmern sie sich um die Herstellung verschiedenster Produkte und fördern damit gleichzeitig eigene Selbst- und Sozialkompetenzen und Arbeitsfertigkeiten.

Ergänzend zu den handwerklichen Tätigkeiten erleben die Betreuten in den Werkstätten auch gemeinschaftsfördernde Momente. So dürfen, ähnlich wie in privaten Firmen und Unternehmen, auch in den Werkstätten der Bezirksgemeinschaft Pustertal Lehrfahrten, Freizeitveranstaltungen, Sportangebote und Feierlichkeiten nicht fehlen.

Egal ob beim Herstellen von Produkten oder bei gemeinsamen Aktivitäten, im Mittelpunkt steht immer der Mensch. Die individuellen Fähigkeiten der Betreuten, das Wohlbefinden jeder und jedes einzelnen sind zentral. Und genau diese individuellen Fähigkeiten machen die Produktion in den Werkstätten zu etwas ganz Besonderem. Paul Wolfsgruber, Strukturleiter der Werkstatt Biedenegg in Toblach, ist sich sicher: „Das Herzblut und die Begeisterung, die Betreute jeden Tag aufs neue in das eigene Tun legen zeigt uns, wie wertvoll unsere Einrichtungen und Dienste sind. Es ist schön zu beobachten, mit welcher Motivation unsere Klientinnen und Klienten neue Aufgaben angehen und wie groß die Freude über das Gelingen, über ein angefertigtes Produkt dann ist“.

Angeboten werden die hergestellten Produkte direkt in den Werkstätten in kleinen „Verkaufsladilan“. Das Sortiment reicht von Dekoartikeln aus Holz, Ton, Filz, über Teppiche, Sitzkissen, Taschen, Mützen, Pantoffeln bis hin zu Schmuck, Kerzen und Karten. Ein besonders im Winter sehr beliebtes Produkt sind die aus Hobelspänen und Altwachs gefertigten Anzünder.

Altwachs kann in den Werkstätten abgegeben werden

Für die Produktion von Kerzen und nachhaltigen Anzündern brauchen die Werkstätten der Bezirksgemeinschaft Pustertal immer wieder Altwachs. Alle, die alte Kerzen oder Kerzenreste zu Hause haben, können diese gerne in den Werkstätten abgegeben.