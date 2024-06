Laborfonds erneuert seine Fondsorgane

Von: luk

Bozen – Der neue Präsident des Verwaltungsrats ist Lorenzo Bertoli, Vizepräsident ist Alfred Ebner. Arnold Zani ist Präsident des Aufsichtsrats. Die Mitgliederzahl nähert sich den 140.000.

In seiner ersten Sitzung am 20. Juni 2024 wählte der neu gewählte Verwaltungsrat des Laborfonds Lorenzo Bertoli zum Präsidenten und Alfred Ebner zum Vizepräsidenten des Fonds.

Der 1962 im Trentino geborene Bertoli, verfügt über eine langjährige Erfahrung im Finanzsektor. Er ist seit 2009 Generaldirektor der Cassa del Trentino und war bereits in früheren Mandaten Mitglied des Verwaltungsrats von Laborfonds. Nach der Wahl erklärte der neue Präsident: “Es ist eine Ehre und eine große Verantwortung für mich, dieses Amt zu übernehmen und ich möchte mich dem mit großer Begeisterung und Engagement widmen. Mit einem verwalteten Vermögen von fast vier Milliarden Euro stellt der Laborfonds eine sehr wichtige lokale Realität dar, auch was die „direkten“ Investitionen in die Region betreffen. Ich bin zuversichtlich, dass der neue Verwaltungsrat in der Lage sein wird, die Herausforderungen, die auf den Fonds warten, zu meistern und den Erfolg dieser Erfahrung im Interesse unserer Mitglieder fortzusetzen.

Ebner, 1953 kommt aus Montan und war viele Jahre Generalsekretär des AGB/CGIL in Bozen und Präsident des INPS-Regionalausschusses des Trentino-Südtirol. “Die Altersvorsorge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat einen sozialen Zweck, und ihre Entwicklung wird auch in Zukunft das Leitmotiv für die Entscheidungen des Laborfonds sein. Wir wollen weiterwachsen, vor allem bei den jungen Menschen und den “diskontinuierlichen” Arbeitnehmern, denn sie sind am meisten betroffen und können auch die größten Vorteile daraus ziehen: Wir müssen an die Gegenwart denken, ohne zu vergessen, dass es auch eine Zukunft gibt”, sagte Ebner nach seiner Wahl.

Dem neuen Verwaltungsrat gehören neben Bertoli und Ebner auch Wolfgang Alber, Francesco Antoniolli, Paul Gänsbacher, Werner Gramm und Alessandro Lunelli als gewählte Vertreter der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, sowie Fabrizio Bignotti, Walter Gasser, Andrea Grosselli, Alex Piras und Matteo Salvetti als gewählte Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, an.

Arnold Zani wurde zum Präsidenten des Aufsichtsrats gewählt, dem außerdem die ordentlichen Mitglieder Raffaella Prezzi, Ivan Rampelotto und Michela Zambotti, angehören.

Die Mitgliederzahl des Laborfonds ist in den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 weiterhin stark angestiegen, insbesondere bei den unter 40-Jährigen und den Arbeitnehmerinnen. Seit Anfang des Jahres sind fast 4.000 neue Mitglieder beigetreten, und insgesamt sind fast 140.000 Menschen in den Fonds eingeschrieben. Ende Mai waren die Renditen der Finanzlinien des Laborfonds (seit Anfang 2024 berechnet) folgende: Garantierte Linie -0,14 Prozent, Vorsichtig-Ethische Linie +1,84 Prozent, Ausgewogene Linie +2,10 Prozent und Dynamische Linie +5,90 Prozent.