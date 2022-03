Land testet E-Bus in Bozen

Bozen – Mehr saubere und leise Busse sollen in Südtirol fahren. Deshalb testet das Land Prototypen, wie in Bozen einen 18 Meter langen Vollelektrobus. Neue Technik soll Lebensqualität bieten, so LR Alfreider.

Gemeinsam mit Technikern der SASA Luigi Lugaro (CTO), Roberto Fattore (Instandhaltung) und Fabio Giovannucci (Depot) hat Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider Ende vergangener Woche eine Probefahrt mit dem 18 Meter langen, vollelektrisch angetriebenen Gelenkbus Mercedes-Benz eCitaro G in Bozen unternommen.

Ausgereifte Technik, Ladeinfrastruktur und Wartung sind wichtig

“Im öffentlichen Nahverkehr wollen wir immer mehr auf neue saubere und leise, aber auch komfortable Busse umstellen. Daher testen wir im Stadtbereich neben den E-Bussen, die sich bereits im täglichen Einsatz befinden, auch laufend neue Prototypen”, sagt Landesrat Alfreider. Die neue Ausschreibung der Busdienste mache auch eine schrittweise Nachrüstung mit emissionsfreien Bussen in Absprache mit den Konzessionären möglich, so der Landesrat. “Zuallererst müssen wir jedoch noch warten, bis die Technik gut ausgereift ist und wir die passende Ladeinfrastruktur bereitstellen können. Das ist ein enormer logistischer Aufwand. Allein der heute getestete Bus benötigt zum Beispiel fast 450 Kilowattstunden Energie. Zudem braucht es die richtige Wartung für solche Busse, die ja wahre Technologiezentralen sind”, erläutert der Landesrat.

Im Stadtbereich noch mehr emissionsarme Busse

Die In-House-Gesellschaft des Landes und der Gemeinden Bozen, Meran und Leifers SASA allerdings wird laut Alfreider bis 2030 einen großen Teil der traditionellen Bus-Flotte in einen Fuhrpark mit Null-Emission umwandeln. Tests verschiedener Fahrzeuge mit alternativem Antrieb sollen dabei helfen, geeignete Busse zu finden, die den Anforderungen im Nahverkehr entsprechen und zugleich nachhaltig sind.

Mit dem 18 Meter langen, mit vier Elektromotoren an den Rädern betriebenen Bus eCitaro G jedenfalls zeigten sich Landesrat und Techniker zufrieden. Mit mehreren LMP-Batteriepaketen (Feststoffbatterie) kommt der eCitaro G auf eine Gesamtkapazität von 441 Kilowattstunden und entsprechende Reichweiten. Der Bus war im Jänner auch auf knapp 2000 Metern Höhe auf der Seiser Alm erfolgreich getestet worden.