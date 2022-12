Landesbeirat für Baukultur: Mitglieder für 2023 bis 2025 bestätigt

Bozen – Auf Vorschlag der Landesrätin für Raumentwicklung, Landschaft und Denkmalpflege Maria Hochgruber Kuenzer hat die Landesregierung diese Woche die derzeitigen Mitglieder beziehungsweise Ersatzmitglieder (2020-2022) des Landesbeirats für Baukultur und Landschaft für den Dreijahreszeitraum 2023-2025 verlängert: Es handelt sich um Lilli Lička (Wien), Sebastiano Brandolini (Mailand) und Conradin Clavuot (Chur). Ersatzmitglieder sind Astrid Tschapeller (Innsbruck), Armando Ruinelli (Soglio, CH) und Bernardo Bader (Steinebach, Ö).

“Als beratendes Gremium leistet der Landesbeirat für Baukultur und Landschaft einen wichtigen Beitrag zur besseren Einfügung von Bauobjekten in die Landschaft und zur qualitativen Verbesserung der Projekte”, unterstreicht die zuständige Landesrätin die zentrale Rolle des Landesbeirats. Die Ernennung der bestehenden Mitglieder für weitere drei Jahre bedeute Kontinuität in der Beratungstätigkeit. “Landschaft ist eine einmalige Ressource, die entscheidend für die Lebensqualität der Zukunft ist”, so Hochgruber Kuenzer. Sorgfalt im Umgang mit der Landschaft walten zu lassen, sei daher oberstes Gebot.

Die Aufgaben des Landesbeirats für Baukultur

Der Landesbeirat für Baukultur und Landschaft bietet seit dem Jahr 2006 öffentlichen Verwaltungen, aber auch privaten Bauherren fachliche Unterstützung bei der Bewertung verschiedenster Bauvorhaben in den Bereichen Landschaft und Raumplanung. Sein institutionelles Ziel ist die Aufwertung der Landschaft und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für ortsgerechtes und landschaftsbezogenes Bauen.

Der im Landesgesetz Raum und Landschaft verankerte Beirat besteht aus Fachleuten für architektonische Planung, Landschafts- und Städteplanung im Alpenraum. Seine Mitglieder werden für drei Jahre ernannt und können einmal um weitere drei Jahre verlängert werden. Der Landesbeirat tagt in der Regel alle zwei Monate. Die Beratung soll möglichst in einer frühen Planungsphase beantragt werden. Anfragen um Beratung nimmt das Landesamt für Gemeindeplanung (E-Mail gemeindeplanung@provinz.bz.it) entgegen.