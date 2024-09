Landesdienst: Noch fünf Tage Anmeldefrist für Wettbewerb am 7. Oktober

Von: mk

Bozen – In der Landesverwaltung laufen derzeit die letzten Vorbereitungen für den großen Wettbewerb am 7. Oktober, bei dem über 100 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für verschiedene Tätigkeitsbereiche gesucht werden. Erstmals wird dabei die schriftliche Prüfung als Multiple-Choice-Test über eine digitale Plattform abgewickelt.

„Wir arbeiten in alle Richtungen, um sicherzustellen, dass die Landesverwaltung auch in Zukunft ein attraktiver Arbeitgeber bleiben wird. Dazu gehört es, Zugangshürden abzubauen. Die neue Form der schriftlichen Prüfung vereinfacht und beschleunigt das Bewertungsverfahren ungemein. Wir sind aber auch der Meinung, dass die Hemmschwelle für eine Teilnahme bei Multiple-Choice-Fragen niedriger ist als bei einer Prüfung mit offenen Fragen“, berichtet Personallandesrätin Magdalena Amhof.

Verschiedene Tätigkeitsfelder mit Dienstsitzen in ganz Südtirol

Ausgeschrieben werden Teilzeit- und Vollzeitstellen in verschiedensten Gemeinden und Einrichtungen im ganzen Land. 49 Teilzeit- und Vollzeitstellen sind in unterscheidlichen Bereichen der Landesverwaltung angesiedelt, mit Dienstsitz in Bozen, Gadertal, Glurns, Prad am Stilfserjoch oder Ridnaun/Brixen. Weitere 58 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in Teilzeit oder Vollzeit, werden in der Schulverwaltung gesucht, und zwar in Bozen, Neumarkt, Brixen, Klausen, Blumau, Meran, Schluderns, St. Valentin a.d.H., Latsch, Ulten, Mals, Bruneck und Leifers. 20 Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitsvermittler in Vollzeit werden für die Dienstsitze Bozen, Brixen, Meran, Bruneck, Schlanders und Neumarkt gesucht.

Bis 17. September um Teilnahme am Wettbewerb ansuchen

Anmeldungen sind noch bis zum 17. September (12.00 Uhr) möglich, vorausgesetzt wird neben den Zweisprachigkeitsnachweis B2 das Reifezeugnis einer Oberschule (Matura). Zur Anmeldung ist auch eine gültige Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung erforderlich.

Informationen, Ausschreibung und Bewerbungen:

provinz.bz.it/career

eJobBörse Südtirol