Landeskollektivvertrag der landwirtschaftlichen Arbeiter erneuert

Von: luk

Bozen – Anfang Dezember konnte nach langen Verhandlungen der Landeskollektivvertrag für die landwirtschaftlichen Arbeiter, Gartenbauarbeiter und Jagdaufseher erneuert werden. Dieser Vertragsabschluss stellt für die Fachgewerkschaften Fai-SGBCISL, Flai-CGIL/AGB, UILA-UIL/SGK und ASGB Landwirtschaft ein wichtiges Ergebnis im Hinblick auf den Schutz und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der betroffenen Arbeitnehmer/innen in Südtirol dar.

Die Einigung sieht einige Besserstellungen zugunsten der Beschäftigten vor. “So wird endlich das für die Landwirtschaft wichtige Berufsbild des Hirten im Einstufungssystem anerkannt. Die Treueprämie ist verbessert worden: Nun werden auch die Arbeitszeiten bei Übergabe bzw. Besitzwechsel einer landwirtschaftlichen Fläche mitberücksichtigt. Zur Anerkennung des Dienstalters sind die Vorrückungen von fünf auf zehn angehoben worden.

Auch im wirtschaftlichen Teil gebe es Neuerungen. “Bei Krankheit der Arbeiter mit unbefristetem Arbeitsvertrag wird das Krankengeld für die ersten drei Tage von 50 Prozent auf 80 Prozent angehoben. Zudem sind die Absicherungen im Falle eines Arbeitsunfalls ausgebaut worden.”

“Eine weitere Neuerung betrifft die Zusatzvorsorge: Nun können die Fondsmitglieder bis zu zehn Prozent Arbeitnehmeranteil in ihren Zusatzrentenfonds einzahlen. Diese Neuerung bietet mehr Entscheidungsfreiheit und mehr Möglichkeiten beim Aufbau einer Zusatzrente. Die Einigung sieht zudem eine Lohnerhöhung von 6,4 Prozent vor. Gleichzeitig sind die Entlohnungs-Parameter neu festgelegt worden, was den Besonderheiten der verschiedenen Tätigkeiten Rechnung trägt”, so die Gewerkschaften.

Ein Ziel der Gewerkschaften ist die Einrichtung einer Bilateralen Körperschaft für die Landwirtschaft, die es italienweit bereits gibt, in Südtirol aber bislang noch nicht eingerichtet worden ist, weil das entsprechende Abkommen zwischen den Sozialpartnern fehle. Diese Körperschaft wäre ein wichtiger Bezugspunkt für die Arbeitnehmer was Weiterbildung und ergänzende Wohlfahrtsleistungen anbelangt.

Die Fachgewerkschaften zeigen sich erfreut: “Wir haben uns für die Wertschätzung und den Schutz der Arbeitnehmer/innen eingesetzt, die für das Land von grundlegender Bedeutung sind – so die Landessekretäre von Fai-SGBCISL, Flai AGB/CGIL, Uila-UIL/SGK, ASGB Landwirtschaft – mit dieser Vertragserneuerung wird ihre Arbeit aufgewertet, gleichzeitig bauen wir an einer gerechteren und nachhaltigeren Zukunft für Südtirols Landwirtschaft.“