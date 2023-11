Landesregierung genehmigt zweite Zuweisung an IDM

Bozen – Die Landesregierung hat heute auf Vorschlag von Landesrat Arnold Schuler eine zweite Zuweisung an den Sonderbetrieb “Innovation Development Marketing Südtirol/Alto Adige” (IDM) Südtirol in Höhe von 12,8 Millionen Euro genehmigt.

Die IDM, an der das Land Südtirol zu 60 Prozent und die Handelskammer Bozen zu 40 Prozent beteiligt sind, ist verantwortlich für die Werbung von Produkten aus Südtirol, das Destinationsmarketing und die Förderung landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte.

Sie ist auch in den Bereichen Förderung von Innovation, wirtschaftlicher Standortentwicklung und Export tätig. All diese Aufgaben sind im Tätigkeitsprogramm der IDM festgehalten. Nach der ersten Zuweisung vom April 2023 erfolgt im Rahmen dieses Programms für das Jahr 2023 nun eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 12,8 Millionen Euro.