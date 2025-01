Landesverwaltung sucht Bedienstete mit Hochschulabschluss

Von: mk

Bozen – Knapp 60 unbefristete Stellen für Verwaltungsinspektorinnen und Verwaltungsinspektoren – sprich das Berufsbild, das den Hochschulabschluss vorsieht – werden demnächst mit öffentlichem Wettbewerb besetzt.

Die entsprechende Ausschreibung wurde diese Woche veröffentlicht. Die offenen Stellen betreffen eine Vielzahl von Tätigkeitsfeldern in verschiedenen Landeseinrichtungen, vorwiegend mit Dienstsitz in Bozen; zudem wird eine Vollzeitstelle in Schlanders angeboten.

“Wir schreiben erstmals so viele Stellen für die achte Funktionsebene über einen einzigen Wettbewerb aus, dementsprechend breitgefächert sind die Einsatzbereiche, die quer durch die ganze Landesverwaltung gehen. Spannend ist, dass dieses Mal ausschließlich eine mündliche Prüfung vorgesehen ist”, berichtet Personallandesrätin Magdalena Amhof.

Interessierte können sich bis zum 14. Februar um 12.00 Uhr bewerben. Die Anträge können ausschließlich online eingereicht werden.

Die Zugangsvoraussetzungen

Am Auswahlverfahren können Akademiker und Akademikerinnen teilnehmen, die den Zweisprachigkeitsnachweis C1 (ehemaliges Niveau A) besitzen – sofern Ladiner auch die Ladinischprüfung C1 – und ein mindestens vierjähriges Hochschulstudium abgeschlossen haben, mit Ausnahme der technischen bzw. wissenschaftlichen Fachbereiche.

Am Wettbewerb teilnehmen können auch Bewerber und Bewerberinnen mit einem Hochschulstudium ersten Grades (Bachelor), sie werden in die so genannte siebte Funktionsebene “ter” eingestuft. Zudem benötigen die Kandidatinnen und Kandidaten die Bescheinigung über die Sprachgruppenzugehörigkeit; diese muss bereits vor der Bewerbung vorliegen und darf nicht älter als sechs Monate sein.

Neues Landeswebportal Career

Alle Informationen zum Wettbewerb sowie weiterführende Links sind auf dem neuen Webportal des Landes Career | Autonome Provinz Bozen verfügbar. Wer sich über Arbeitsmöglichkeiten beim Land informieren möchte, findet hier Aktuelles zu offenen Stellen und Wettbewerben, Wissenswertes über den Arbeitgeber Land sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen.