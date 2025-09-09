Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Langjährige Partnerschaft zwischen Volksbank und ASV Latzfons wird fortgesetzt
Verlässlicher Partner und Sponsor

Langjährige Partnerschaft zwischen Volksbank und ASV Latzfons wird fortgesetzt

Dienstag, 09. September 2025 | 13:01 Uhr
Foto_Sponsorvertrag_ASV_Latzfons
Volksbank
Schriftgröße

Von: mk

Latzfons – Die Zusammenarbeit zwischen der Volksbank und dem ASV Latzfons ist ein herausragendes Beispiel für gelebte Verbundenheit in der Dorfgemeinschaft. Seit 1988 engagiert sich die Bank als verlässlicher Partner und Sponsor des Vereins und unterstützt damit zahlreiche sportliche und gesellschaftliche Aktivitäten.

Mit rund 670 Mitgliedern ist der ASV Latzfons ein zentraler Bezugspunkt im Gemeindeleben und ein wichtiger Treffpunkt für sportbegeisterte Menschen jeden Alters. Viele der Mitglieder der einzelnen Sektionen des Vereins – von Fußball, Ski und Kegeln über Volleyball und Rodeln bis hin zu Schießsport und Einrad – sind auch Kundinnen und Kunden der Volksbank, wickeln ihre Bankgeschäfte über die Filiale vor Ort ab und lassen sich dort zu ihren finanziellen Belangen persönlich und professionell beraten.

„Diese Partnerschaft geht weit über die finanzielle Förderung hinaus und trifft auf gemeinsame Werte. Als Regionalbank stehen wir stets an der Seite der Menschen, die uns ihr Vertrauen schenken: weitblickend, füreinander und geradlinig“, sagt Evi Waldboth, Leiterin der Volksbank-Schalterstelle Latzfons.

Im Frühsommer wurde der von der Volksbank gesponserte Vereinsbus eingeweiht und der Sponsorvertrag wurde für weitere drei Jahre verlängert.

„Es freut uns, erneut unser Bekenntnis zum Einzugsgebiet und die Wertschätzung einer langjährigen Zusammenarbeit unterstreichen zu können. Eine traditionsreiche Geschichte wird somit weitergeführt und der ASV Latzfons wird auch künftig viel Bewegung, Begegnung und Begeisterung ins Dorfleben bringen“, kommentiert Stefan Gruber, Leiter der Filiale Feldthurns.

Tief in der Dorfgemeinschaft verankert ist auch die 1950 gegründete Schuhplattlergruppe Latzfons, die heuer ihr 75-jähriges Bestehen mit einem großen Fest gefeiert hat. Der dabei eingenommene Gewinn wurde von den Schuachplattlern mit ganz viel Herz an die Multiple Sklerose Vereinigung Südtirol gespendet, anstatt das Geld für einen gemeinsamen Ausflug zu verwenden. Für die Übergabe der großzügigen Spende hat die Volksbank einen Scheck zur Verfügung gestellt – die Schuhplattlergruppe wurde vom Radiosender Südtirol1 zu den Südtirolern des Tages gekürt.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Kommentare
97
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Abschuss von Bärin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
Kommentare
55
Abschuss von Bärin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
„Wer touristische Seilbahnen baut, erzeugt auch Verkehr“
Kommentare
23
„Wer touristische Seilbahnen baut, erzeugt auch Verkehr“
Nord-Stream-Sabotage: Südtiroler Anwalt verteidigt Ukrainer
Kommentare
22
Nord-Stream-Sabotage: Südtiroler Anwalt verteidigt Ukrainer
Schülertransport: Sicherheits-Personal auf einigen Linien mit an Bord
Kommentare
21
Schülertransport: Sicherheits-Personal auf einigen Linien mit an Bord
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 