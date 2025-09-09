Langjährige Partnerschaft zwischen Volksbank und ASV Latzfons wird fortgesetzt

Von: mk

Latzfons – Die Zusammenarbeit zwischen der Volksbank und dem ASV Latzfons ist ein herausragendes Beispiel für gelebte Verbundenheit in der Dorfgemeinschaft. Seit 1988 engagiert sich die Bank als verlässlicher Partner und Sponsor des Vereins und unterstützt damit zahlreiche sportliche und gesellschaftliche Aktivitäten.

Mit rund 670 Mitgliedern ist der ASV Latzfons ein zentraler Bezugspunkt im Gemeindeleben und ein wichtiger Treffpunkt für sportbegeisterte Menschen jeden Alters. Viele der Mitglieder der einzelnen Sektionen des Vereins – von Fußball, Ski und Kegeln über Volleyball und Rodeln bis hin zu Schießsport und Einrad – sind auch Kundinnen und Kunden der Volksbank, wickeln ihre Bankgeschäfte über die Filiale vor Ort ab und lassen sich dort zu ihren finanziellen Belangen persönlich und professionell beraten.

„Diese Partnerschaft geht weit über die finanzielle Förderung hinaus und trifft auf gemeinsame Werte. Als Regionalbank stehen wir stets an der Seite der Menschen, die uns ihr Vertrauen schenken: weitblickend, füreinander und geradlinig“, sagt Evi Waldboth, Leiterin der Volksbank-Schalterstelle Latzfons.

Im Frühsommer wurde der von der Volksbank gesponserte Vereinsbus eingeweiht und der Sponsorvertrag wurde für weitere drei Jahre verlängert.

„Es freut uns, erneut unser Bekenntnis zum Einzugsgebiet und die Wertschätzung einer langjährigen Zusammenarbeit unterstreichen zu können. Eine traditionsreiche Geschichte wird somit weitergeführt und der ASV Latzfons wird auch künftig viel Bewegung, Begegnung und Begeisterung ins Dorfleben bringen“, kommentiert Stefan Gruber, Leiter der Filiale Feldthurns.

Tief in der Dorfgemeinschaft verankert ist auch die 1950 gegründete Schuhplattlergruppe Latzfons, die heuer ihr 75-jähriges Bestehen mit einem großen Fest gefeiert hat. Der dabei eingenommene Gewinn wurde von den Schuachplattlern mit ganz viel Herz an die Multiple Sklerose Vereinigung Südtirol gespendet, anstatt das Geld für einen gemeinsamen Ausflug zu verwenden. Für die Übergabe der großzügigen Spende hat die Volksbank einen Scheck zur Verfügung gestellt – die Schuhplattlergruppe wurde vom Radiosender Südtirol1 zu den Südtirolern des Tages gekürt.