Lebenserwartung in Südtirol ist gestiegen

Bozen – Das Landesinstitut für Statistik ASTAT veröffentlicht die wichtigsten Kennzahlen zum demografischen Wandel in Südtirol.

Die Alterung der Bevölkerung ist eines der Hauptmerkmale des demografischen Wandels. Die steigende Lebenserwartung und der Geburtenrückgang, der wiederum auf den abnehmenden Anteil der Frauen im gebärfähigen Alter, die sinkende Geburtenrate und den Aufschub der Mutterschaft zurückzuführen ist, haben zu einem immer höheren Durchschnittsalter der Bevölkerung und einer zunehmenden Altenquote geführt.

Die Südtirolerinnen und Südtiroler werden im durchschnittlich 83,4 Jahre alt. Frauen werden um 4,5 Jahre älter als Männer. Seit 1974 ist die Lebenserwartung um mehr als elf Jahre gestiegen. Frauen wurden 1974 (im Schnitt) 75,7 Jahre alt, Männer 68,4 Jahre. Auch die Differenz zwischen männlicher und weiblicher Lebenserwartung in Südtirol wird kleiner.

1972 lebten 417.813 Personen in Südtirol, 2022 waren es 534.147. Ein weiteres Wachstum wird es nicht geben, denn die Geburtenzahl ist in diesen 50 Jahren deutlich gesunken, von 7.722 auf 4.912 – am höchsten war sie im Jahr 1965.