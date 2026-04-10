Lebensmittelindustrie wird zum wichtigsten Exportsektor Südtirols

Von: luk

Bozen – Wie wichtig Innovation und Forschung im Bereich der Lebensmittelherstellung für den internationalen Erfolg sind, wurde bei der Vollversammlung der Sektion Lebensmittel im Unternehmerverband deutlich, die kürzlich im Versuchszentrum Laimburg stattfand.

„In Südtirol produzierte Lebensmittel sind in der ganzen Welt zu finden. Sie werden für ihre hohe Qualität geschätzt. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen unsere Mitgliedsunternehmen auf Forschung und Innovation. Die gute Zusammenarbeit mit Organisationen vor Ort, wie es das Versuchszentrum Laimburg ist, unterstützt unsere Betriebe auf diesem Weg“, so der Präsident der Sektion Lebensmittel im Unternehmerverband, Thomas Brandstätter. Der Sektion gehören 37 Betriebe mit knapp 4.100 Mitarbeitenden an.

2025 wurde der Lebensmittel/Getränkesektor zum wichtigsten Exportbereich Südtirols mit einem Wert von über 1,3 Milliarden Euro an exportierten Waren, der Anteil am Gesamtexport in Südtirol liegt bei mittlerweile 17 Prozent. „Seit 2020 ist der Export in diesem Sektor somit um knapp 50 Prozent gestiegen. Wichtigster Markt ist weiterhin Europa, auch wenn wir hier in den letzten Monaten Schwierigkeiten verspüren. Gerade der Nahe Osten war ein vielversprechender Markt, ebenso die USA und Asien. Die unstabile weltweite Lage zeigt, wie wichtig es ist, laufend neue Märkte zu erschließen. Die in diesen Monaten abgeschlossenen Freihandelsabkommen der EU sind dabei eine zentrale Unterstützung für unsere Unternehmen“, fasste der Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol, Alexander Rieper, zusammen.

Für einen erfolgreichen Auftritt auf den internationalen Märkten kann die Regionenmarke eine wichtige Rolle spielen. „Gemeinsam mit IDM arbeiten wir an dieser Herkunftsbezeichnung für unsere Produkte. Südtirol ist mit positiven Werten besetzt, die wir nutzen müssen“, ist Thomas Brandstätter überzeugt.

Abgerundet wurde die Vollversammlung mit der Vorstellung der fünf Arbeitsgruppen des Fachbereiches Lebensmitteltechnologie des Versuchszentrums Laimburg und einer Laborbesichtigung unter der Leitung von Direktor Michael Oberhuber.

„Mit unserer Expertise begleiten wir die Lebensmittelunternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Optimierung innovativer Prozesse bis hin zur Produktentwicklung. Durch Beratung, angewandte Forschung, Laboranalysen sowie den Zugang zu modernster Laborinfrastruktur unterstützen wir die Betriebe dabei, ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Der enge Austausch mit dem Unternehmerverband, der als Fachbeirat aktiv zur Definition unseres Tätigkeitsprogramms beiträgt, stellt sicher, dass unsere Forschung auch für die Lebensmittelbranche praxisnah bleibt und sich an den realen Bedürfnissen der Südtiroler Wirtschaft ausrichtet“, betont Direktor Michael Oberhuber.