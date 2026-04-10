Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Lebensmittelindustrie wird zum wichtigsten Exportsektor Südtirols
Vollversammlung der Sektion Lebensmittel im Versuchszentrum Laimburg

Lebensmittelindustrie wird zum wichtigsten Exportsektor Südtirols

Freitag, 10. April 2026 | 11:04 Uhr
Laimburg_Gruppe
Unternehmerverband
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Wie wichtig Innovation und Forschung im Bereich der Lebensmittelherstellung für den internationalen Erfolg sind, wurde bei der Vollversammlung der Sektion Lebensmittel im Unternehmerverband deutlich, die kürzlich im Versuchszentrum Laimburg stattfand.

„In Südtirol produzierte Lebensmittel sind in der ganzen Welt zu finden. Sie werden für ihre hohe Qualität geschätzt. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen unsere Mitgliedsunternehmen auf Forschung und Innovation. Die gute Zusammenarbeit mit Organisationen vor Ort, wie es das Versuchszentrum Laimburg ist, unterstützt unsere Betriebe auf diesem Weg“, so der Präsident der Sektion Lebensmittel im Unternehmerverband, Thomas Brandstätter. Der Sektion gehören 37 Betriebe mit knapp 4.100 Mitarbeitenden an.

2025 wurde der Lebensmittel/Getränkesektor zum wichtigsten Exportbereich Südtirols mit einem Wert von über 1,3 Milliarden Euro an exportierten Waren, der Anteil am Gesamtexport in Südtirol liegt bei mittlerweile 17 Prozent. „Seit 2020 ist der Export in diesem Sektor somit um knapp 50 Prozent gestiegen. Wichtigster Markt ist weiterhin Europa, auch wenn wir hier in den letzten Monaten Schwierigkeiten verspüren. Gerade der Nahe Osten war ein vielversprechender Markt, ebenso die USA und Asien. Die unstabile weltweite Lage zeigt, wie wichtig es ist, laufend neue Märkte zu erschließen. Die in diesen Monaten abgeschlossenen Freihandelsabkommen der EU sind dabei eine zentrale Unterstützung für unsere Unternehmen“, fasste der Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol, Alexander Rieper, zusammen.

Für einen erfolgreichen Auftritt auf den internationalen Märkten kann die Regionenmarke eine wichtige Rolle spielen. „Gemeinsam mit IDM arbeiten wir an dieser Herkunftsbezeichnung für unsere Produkte. Südtirol ist mit positiven Werten besetzt, die wir nutzen müssen“, ist Thomas Brandstätter überzeugt.

Abgerundet wurde die Vollversammlung mit der Vorstellung der fünf Arbeitsgruppen des Fachbereiches Lebensmitteltechnologie des Versuchszentrums Laimburg und einer Laborbesichtigung unter der Leitung von Direktor Michael Oberhuber.

„Mit unserer Expertise begleiten wir die Lebensmittelunternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Optimierung innovativer Prozesse bis hin zur Produktentwicklung. Durch Beratung, angewandte Forschung, Laboranalysen sowie den Zugang zu modernster Laborinfrastruktur unterstützen wir die Betriebe dabei, ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Der enge Austausch mit dem Unternehmerverband, der als Fachbeirat aktiv zur Definition unseres Tätigkeitsprogramms beiträgt, stellt sicher, dass unsere Forschung auch für die Lebensmittelbranche praxisnah bleibt und sich an den realen Bedürfnissen der Südtiroler Wirtschaft ausrichtet“, betont Direktor Michael Oberhuber.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Unterberger kritisiert Regierungslinie gegenüber Orbán und Trump
Kommentare
47
Unterberger kritisiert Regierungslinie gegenüber Orbán und Trump
HGV unterstützt Dolomitenort im Kampf gegen wildes Campen
Kommentare
41
HGV unterstützt Dolomitenort im Kampf gegen wildes Campen
Quästor macht Tanzlokal “Après-Club” in Gargazon dicht
Kommentare
40
Quästor macht Tanzlokal “Après-Club” in Gargazon dicht
Rauf auf den Berg, runter mit dem Preis
Kommentare
35
Rauf auf den Berg, runter mit dem Preis
Winterschlaf vorbei: Bär in Südtirol unterwegs – VIDEO
Kommentare
32
Winterschlaf vorbei: Bär in Südtirol unterwegs – VIDEO
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 