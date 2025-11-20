Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Lebensmittelverschwendung und Ressourcenmanagement
Podiumsdiskussion kommenden Donnerstag

Lebensmittelverschwendung und Ressourcenmanagement

Donnerstag, 20. November 2025 | 09:59 Uhr
Bis 2030 sollen 30 Prozent weniger Lebensmittel im Müll landen
APA/APA/Themenbild/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Unser Lebensstil hat Auswirkungen auf die Umwelt. Was können wir konkret tun, um diese Auswirkungen zu verringern und einen nachhaltigen, ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen? Damit befasst sich eine Podiumsdiskussion in zwei Teilen, organisiert vom Landesamt für Abfallwirtschaft in der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz, am Donnerstag, 27. November, ab 9.00 Uhr im Innenhof des Palais Widmann, Silvius-Magnago-Platz 1, in Bozen.

Von 9.00 bis 12.00 Uhr dreht sich alles um das Thema Lebensmittelverschwendung: Die Landesrätin für Sozialen Zusammenhalt, Familie, Senioren, Genossenschaften und Ehrenamt Rosmarie Pamer wird die Anwesenden begrüßen, Oswin Maurer (Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Freie Universität Bozen) spricht einführende Worte. Danach diskutieren Gudrun Obersteiner (BOKU, Universität Wien), Elisa Poznanski (Landesamt für Abfallwirtschaft), Giovanni Vultaggio (Direktor Banco Alimentare), Sabine Eccel (Leiterin VinziMarkt, Vinzenzgemeinschaft), Silke Raffeiner (Verbraucherzentrale Südtirol) und Maria Teresa Cecarelli (Landesamt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion).

Von 14.00 bis 17.00 Uhr steht das Thema Ökologie der Wiederverwendung im Mittelpunkt. Nach der Begrüßung durch den Landesrat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz Peter Brunner und der Einführung durch den Direktor des Landesamtes für Abfallwirtschaft Giulio Angelucci diskutieren Silvana Bragante (Autorin des Buches: “Lasciamoli respirare”), Carmen Raffa (Psycologists for Future South Tyrol), Sonja Abrate (Direktorin Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige), Susanne Barta (Journalistin), Argante Brancalion (Repair Café bei Spazio 77, Bozen) sowie Marcello Barison und Aart van Bezooijen (beide Fakultät für Design und Künste, Freie Universität Bozen).

Moderiert wird die Veranstaltung von Evi Keifl.

Der Eintritt ist frei. Es ist auch möglich, nur an einer oder beiden Einheiten der Podiumsdiskussion teilzunehmen. Eine Simultanübersetzung im Saal ist verfügbar.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Zentrale Bedeutung der Aufstiegsanlagen für Südtirol: Studie vorgestellt
Kommentare
25
Zentrale Bedeutung der Aufstiegsanlagen für Südtirol: Studie vorgestellt
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Kommentare
24
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Gibt es bald ein weißes Erwachen?
18
Gibt es bald ein weißes Erwachen?
25 Tote nach verheerendem russischen Angriff in Westukraine
16
25 Tote nach verheerendem russischen Angriff in Westukraine
Zweiter “Anti-Spoofing“-Filter gegen unerwünschte Telefonanrufe ist in Kraft
16
Zweiter “Anti-Spoofing“-Filter gegen unerwünschte Telefonanrufe ist in Kraft
Anzeigen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 