Leere Betten in Top-Hotels: Kein Rekordsommer im Tourismus

Bozen – Der Sommertourismus in Südtirol wird dieses Jahr wohl keinen neuen Rekord vermelden können. im Burggrafenamt sind jetzt im Juli viele Hotelbetten leergeblieben. Radioberichten zufolge sind vor allem Hotels im Hochpreissegment betroffen. Rund zehn Prozent weniger Nächtigungen als 2022 um diese Zeit werden beobachtet. Demnach fehlen vor allem die Urlauber aus Deutschland. Sie bleiben auch aufgrund der gestiegenen Inflation aus. Viele können sich einen teuren Urlaub nicht mehr leisten.

Das beobachtet auch Klaus Alber vom Boutique-Hotel Miramonti in Hafling. Er spricht auch von Preissteigerungen, die gemacht wurden. Bei Alber machen derzeit Gäste aus Nordamerika die fehlenden Touristen aus Deutschland in Teilen wett. Dass es derzeit einen Rückgang an Urlaubern im Hochpreissegment gibt, bestätigen auch andere Hoteliers im Burggrafenamt.

Profiteure dieser Entwicklung sind kleinere Betriebe und der Urlaub auf dem Bauernhof. Der Präsident im Tourismusverein Dorf Tirol, Klaus Mair, erinnert jedoch auch daran, dass der vergangene Sommer eine extrem gute Saison gewesen sei. Dieses Ergebnis noch einmal zu toppen, sei schwierig. Viele Gäste ziehe es heuer auch einfach wieder in die Ferne.