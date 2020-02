Lehrberuf “Transportbetontechniker” ist genehmigt

Bozen – Gestern hat die Landesregierung den Lehrberuf “Fachkraft für Transportbetontechnik” in die Lehrberufsliste aufgenommen. Dafür stark gemacht hat sich das Kollegium der Bauunternehmer, da es so nun den betonverarbeitenden Betrieben in Südtirol möglich ist, selbst Nachwuchskräfte auszubilden. Vorbild für die Ausbildung in Südtirol ist der analoge Lehrberuf in Österreich. Dort erfolgt auch die theoretische Ausbildung, und zwar an der Berufsschule Freistadt in Oberösterreich.

Den „Transportbetontechniker“, der im Sprachgebrauch als sogenannter „Mischmeister“ beschrieben wird, gibt es bereits heute in jedem Betonwerk. Seine Aufgabe ist es, die verschiedenen Zusammenstellungen beziehungsweise Rezepturen der Betonmischungen zu erstellen und zu überwachen. Eine komplexe Aufgabe, die fundierte Kenntnisse erfordert. „Viele Mitarbeiter, die diesen Beruf lange ausgeübt haben, gehen in Pension, weshalb es für unsere Mitgliedsbetriebe besonders wichtig ist, Nachwuchskräfte zu finden und auszubilden. Mit diesem Lehrberuf können wir nun den jungen Menschen eine attraktive und vor allem zukunftsträchtige Ausbildung bieten“, ist Michael Auer, Präsident des Kollegiums der Bauunternehmer zufrieden.

„Für unsere Betriebe ist dies ein sehr wichtiges Zeichen und der Beweis dafür, dass ihre Anliegen ernst genommen werden. Wir danken deshalb der Landesregierung und den zuständigen Landesämtern für die Unterstützung dieses Anliegens und die gute Zusammenarbeit“, so Auer.